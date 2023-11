La città di Crotone si appresta a ospitare nella serata del 31 dicembre il programma "L'anno che verrà" condotto da Amadeus su Rai 1, che la renderà protagonista del countdown che porterà nel nuovo anno 2024. Per l'occasione, in attesa di conoscere i nomi dei cantanti che si esibiranno, sono in corso nella città calabrese gli interventi propedeutici all'allestimento del grande palco di piazza Pitagora. Dopo la bitumazione e il posizionamento della segnaletica stradale, è attualmente in corso la rimozione delle piante.

I lavori sono iniziati

Nei giorni scorsi l'area di piazza Pitagora è stata sottoposta ad asfaltatura in modo da eliminare buche e dislivelli.

Nelle ultime ore l'area si è arricchita con la nuova segnaletica stradale. Di pari passo proseguono le operazioni di manutenzione del verde pubblico: le piante situate al centro di Piazza Pitagora sono state spostate in un'altra area della città, in particolare in piazza Cavalieri di Malta.

Le altre piante ancora presenti saranno invece traslate nella vicina Piazza della Resistenza nelle adiacenze del Comune di Crotone. Sono operazioni necessarie per sgomberare l'area e poter coprire la rotatoria posta al centro di piazza Pitagora. La stessa sarà successivamente coperta in modo da eliminare il dislivello con il manto stradale e permettere l'arrivo del grande palco che ospiterà la serata.

Un palco di grandi dimensioni

Quello che verrà allestito nei prossimi giorni in piazza Pitagora sarà un palco dalle dimensioni considerevoli: la struttura che avrà una superficie di 30x25 metri e sarà posto nei pressi dello snodo tra via Cutro e via Mario Nicoletta e sarà rivolto in direzione mare, verso via Nuova Poggioreale.

Il palco dovrebbe essere allestito attorno all'8 dicembre.

Gli ingressi degli spettatori, che dovrebbero avvenire attorno alle ore 18 del 31 dicembre, saranno contingentati e verranno rispettate le norme anti terrorismo. La zona sarà quindi limitata al traffico veicolare e pedonale, in modo da garantire la sicurezza di pubblico e artisti.

Molte prenotazioni in città

Per partecipare al Capodanno Rai che renderà Crotone protagonista per una notte del mondo dello spettacolo italiano, nel corso delle ultime settimane le strutture ricettive della città e dei comuni della provincia hanno fatto registrare circa 1.200 prenotazioni per la serata del 31 dicembre.

Intanto attorno alla metà del mese di dicembre potrebbero esserci delle novità sui nomi degli artisti che si esibiranno nella serata di piazza Pitagora.