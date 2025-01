La Juventus è al lavoro per rinforzare la difesa in vista della seconda parte di stagione. Dopo aver già ingaggiato Alberto Costa, ora il club bianconero avrebbe messo nel mirino Kevin Danso, difensore centrale a lungo seguito anche in passato. Attualmente in forza al Lens, il giocatore austriaco è tornato al centro dell'attenzione e la Juve starebbe intensificando i contatti per cercare di chiudere l'affare in tempi brevi. Intanto la Juventus starebbe trattando con il Manchester City la cessione di Andrea Cambiaso per una cifra compresa tra i 60 e i 65 milioni di euro.

Danso nel mirino della Juventus

Kevin Danso è da tempo un obiettivo per la Juventus. Nella scorsa estate, il difensore austriaco era stato a un passo dal trasferirsi alla Roma, ma l’accordo non si concretizzò mai.

La Juve ora ha ripreso il discorso, convinta che Danso possa rappresentare un valido rinforzo per la sua difesa. Il giocatore, che sta vivendo una buona stagione con il Lens in Ligue 1, è visto come un elemento di esperienza e solidità, capace di integrarsi al meglio con il resto del reparto difensivo bianconero.

Secondo quanto trapela i contatti con il club francese del Lens sono già in corso e, nelle prossime ore, potrebbero intensificarsi ulteriormente. I francesi chiedono 20 milioni di euro per il difensore, una cifra che la Juventus spera di limare.

L’intenzione del club bianconero sarebbe quella di includere dei bonus nel pacchetto per abbassare il costo iniziale del cartellino. Parallelamente, la Juve sta portando avanti anche i colloqui con l’entourage di Danso per trovare l’accordo sul contratto.

Nelle ultime ore anche l'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà ha confermato la trattativa in corso tra la Juve e il Lens per l'austriaco.

"Danso-Juventus, ci sono conferme: è un difensore che sta scalando sempre più posizioni in lista e sarebbe il coronamento di un sogno dopo aver sfiorato più volte il trasferimento in Serie A (la Roma lo aveva preso, ma tutto è saltato dopo le visite). Danso ha altre proposte, anche dalla Turchia, tuttavia aspetta la decisione della Juve con la sponda del Lens".

La Juventus può cedere Cambiaso

Chi potrebbe invece cambiare maglia in questa finestra di calciomercato di gennaio è il terzino Andrea Cambiaso. Il calciatore, classe 2000, sarebbe diventato un obiettivo concreto del Manchester City. I Citizens avrebbero offerto alla Juventus 60-65 milioni di euro per l'acquisto del terzino, la Vecchia Signora avrebbe invece richiesto 80 milioni per farlo partire già a gennaio.

In caso di partenza di Andrea Cambiaso la Juventus potrebbe chiudere con il Lecce l'acquisto dell'esterno Patrick Dorgu, autore di 19 presenze con 3 gol e un assist in questa stagione.