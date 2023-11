Giselda Torresan è stata ospite a Casa Chi, programma online condotto da Sophie Codegoni. L'ex concorrente del Grande Fratello ha detto cosa pensa del flirt tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi: secondo lei Giuseppe è il più stratega all'interno del programma. Inoltre ha detto la sua su un possibile ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Il commento su Garibaldi e Luzzi

Incalzata da Sophie Codegoni, Giselda Torresan ha detto cosa pensa dell'affaire tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Secondo il punto di vista dell'ex gieffina, Giuseppe pensa molto alla strategia nella casa di Cinecittà e spesso ridendo dice ciò che pensa a tutti i suoi compagni d'avventura.

In merito al flirt, Torresan ha affermato: "Sta giocando un po’ con Beatrice e questa cosa a me non piace". A detta dell'ex concorrente dall'esterno del gioco è possibile notare dinamiche di cui all'interno del programma non ci si rende conto.

Giselda Torresan è convinta che Beatrice Luzzi stia un po' accusando il colpo per l'atteggiamento tenuto da Garibaldi, poiché da parte dell'attrice c'era un certo trasporto.

Cosa pensa degli altri concorrenti

Giselda Torresan non ha avuto modo di vivere con Perla Vatiero, perché è stata eliminata prima. Tuttavia vedendo la "convivenza forzata" tra Mirko Brunetti e la sua ex, ha sposato pienamente il pensiero di Sophie Codegoni: secondo lei i ritorno di fiamma non portano mai a nulla.

Inoltre Torresan ha anche espresso un giudizio negativo su Paolo Masella: "Lo nominerei perché è pesante". Inoltre lo ha trovato volgare perché ha il vizio di girare per la casa senza maglietta, per Giselda si tratta di una mancanza di rispetto nei confronti dei coinquilini e dei telespettatori. Dalle critiche Giselda Torresan non ha risparmiato neanche Batrice Luzzi: "Sta giocando di strategia".

La 36enne crede che Luzzi si sia avvicinata a Massimiliano Varrese non perché interessata a mettere fine ai litigi, ma per creare una sorta di alleanza.

Il ragazzo ideale di Giselda Torresan

Su chi fosse il suo ideale di uomo all'interno del GF, la diretta interessata ha ammesso che erano tutti bellissimi ragazzi ma nessuno è il suo tipo: "Mauro Corona, io sono una sua fan.

Il mio uomo deve essere come lui". A tal proposito ha anche rivelato che l'opinionista Mediaset gli ha scritto su Instagram e ha iniziato a seguire il suo account.

Tuttavia Torresan ha precisato di essersi trovata bene con tutti: Vittorio Menozzi lo trova un ragazzo gentile e educato, Ciro Petrone le stava molto simpatico tanto che lo ha contattato dopo che si è ritirato. Torresan è rimasta molto legata anche a Lorenzo Remotti, Valentina Modini e Marco Fortuna.