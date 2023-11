Nella finale della quarta e ultima stagione della soap opera turca Terra Amara anche Gaffur Taskin morirà a causa di un infarto che non gli lascerà scampo all'età di 75 anni. Tutto ciò avverrà dopo che l'uomo aveva superato il lutto per la morte di Saniye e si era nuovamente sposato con Gulsum.

Gaffur e Cetin perdono le rispettive mogli a causa di un incidente

Nella future puntate della soap ci sarà la morte di Saniye (Selin Yeninci) e di Gulten (Selin Genç). Le due donne verranno investite da un’automobile guidata a tutta velocità dal figlio di Hasmet Colak (Altan Gördüm) mentre stanno sostituendo la ruota di scorta della macchina.

Saniye morirà sul colpo, mente la cognata Gulten verrà ricoverata in ospedale in gravissime condizioni di salute.

A questo punto Gaffur (Bulent Polat) e Cetin (Aras Senol) si precipiteranno di corsa in ospedale: quest’ultimo cadrà nello sconforto quando anche sua moglie Gulten perderà la vira, nonostante tutti i tentativi dei medici. Il cuore della giovane donna infatti smetterà di battere dopo essere stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. Il marito Cetin quindi darà l’ultimo saluto alla moglie pronunciando queste parole: “Tu sei l'amore della mia vita. I tuoi bellissimi occhi non mi guarderanno mai più. Senza di te come vivrò. Amore mio”.

Gaffur invece sarà disperato al pensiero di dover continuare crescere la figlia adottiva Uzum (Neva Pekuz) da solo senza avere accanto la sua amata Saniye.

L’ex capomastro quando entrerà all’obitorio per riconoscere il cadavere della moglie avrà un attacco di panico e urlerà in modo straziante sotto lo sguardo di Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Lutfiye (Hülya Darcan). Poi dirà addio per sempre a Saniye tra le lacrime: “Non so come farò a vivere senza di te. Non lasciarmi".

Uzum diventa pediatra, Gaffur muore una notte d’estate

Diverso tempo dopo Gaffur riuscirà a superare il lutto e si innamorerà di Gulsum (Ayşegül Akdemir), una donna vedova con un figlio. I due ben presto decideranno di sposarsi.

Nel finale della stagione, dopo un salto temporale di diversi anni, si scoprirà che la piccola Uzum diventerà pediatra realizzando quindi il suo sogno e si trasferirà negli Stati Uniti, mentre il suo fratellastro Mehmet Ali diverrà un architetto.

Sarà proprio quando Uzum farà ritorno dagli Stati Uniti per trascorrere le vacanze estive con i suoi familiari che una notte Gaffur perderà la vita all’età di 75 anni colpito da un attacco cardiaco che non gli lascerà scampo.