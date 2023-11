Crollano gli ascolti in casa Mediaset e a soffrire maggiormente sono alcuni programmi di Canale 5 come Pomeriggio 5 e Striscia la notizia, che fino a qualche anno fa erano in grado di registrare numeri importanti in daytime, invece ora si trovano a lottare contro la concorrenza. Anche il programma di Rai 3 Geo ha battuto il talk show di Myrta Merlino in fatto di ascolti. Situazione critica anche per Caduta Libera di Gerry Scotti, che tutti i giorni perde la sfida auditel nella fascia del preserale contro Reazione a catena.

Pomeriggio 5 conferma il flop e fa crollare gli ascolti di Canale 5

I dati auditel di Pomeriggio 5 continuano a essere deludenti e la trasmissione condotta da Myrta Merlino ha confermato il flop con la puntata del 14 novembre seguita da una media di 1,4 milioni nella prima parte pari al 15,12%, 1,5 milioni nella seconda parte con il 13,78% e appena 1,3 milioni nel segmento dei saluti finali che ha registrato l'11%.

Una media decisamente bassissima per Pomeriggio 5, che è stato surclassato dall'appuntamento con la Vita in diretta in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.

Il talk show condotto da Alberto Matano ha registrato una media di 2 milioni nella presentazione, cresciuti poi a 2,4 milioni nel programma che ha toccato la media del 21,25% di share, superando così il competitor di oltre sette punti percentuali.

Geo su Rai 3 fa meglio degli ascolti di Myrta Merlino su Canale 5

Il flop di Pomeriggio 5 è messo in evidenza maggiormente dai risultati auditel registrato da Geo nella stessa fascia oraria: circa 1,6 milioni hanno seguito la trasmissione di Rai 3 che ha segnato il record stagionale del 14,13%, superando i dati della seconda e terza parte del talk show di Canale 5.

La nuova versione del programma senza Barbara d'Urso sembra non aver conquistato il gradimento del pubblico e sui social in tanti chiedono a gran voce il ritorno della conduttrice al timone del talk show pomeridiano Mediaset.

Striscia la notizia perde spettatori e fa flop nell'access prime time contro Affari tuoi

Crollano gli ascolti di Canale 5 anche nell'access prime time con Striscia la notizia, che continua a registrare una media di appena 3,4 milioni di spettatori in una delle fasce orarie più prestigiose e redditizie del palinsesto.

Il tg satirico si ferma a una media del 15,66% nella giornata del 14 novembre, contro i 4,8 milioni di spettatori registrati nello stesso slot orario da Affari tuoi che ha sfiorato la soglia del 22%.

Non se la cava bene neppure Gerry Scotti: il suo Caduta libera perde quotidianamente la sfida auditel del preserale contro Reazione a catena.

Circa 3 milioni gli spettatori che seguono la seconda parte del quiz di Canale 5 contro gli oltre 4,5 milioni che preferiscono giocare con Marco Liorni su Rai 1.