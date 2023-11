Negli episodi de La Promessa che sono già andati in onda in Spagna Jana si troverà in pericolo per l'dea maturata con Catalina di riparare l'aereo di Manuel. Proprio per questo motivo Jimena manderà Jana nella tenuta dei suoi genitori per costringerla ai lavori forzati. Manuel farà tutto il possibile per salvare Jana, che ogni giorno vivrà un inferno. Nel frattempo Gregorio verrà portato via in manette dalla Guardia Civile per aver tentano di uccidere Pia con del veleno.

Gregorio arrestato e portato via dalla villa

Tensioni a La Promessa nel corso delle prossime puntate.

Pia continuerà a stare male e Jana, dopo aver consultato dei libri di medicina, giungerà alla conclusione che qualcuno le stia somministrando del veleno. Le sue supposizioni troveranno conferma quando la governante vedrà nel comodino di Gregorio un boccettino di cicuta.

Intanto, si verrà a sapere che Martina diede scandalo ad una festa per aver baciato il fidanzato di Beatriz Ortra. A proposito di confessioni, Maria confiderà a Salvador di essersi scambiata un bacio con Lope durante la sua assenza, afflitta dai sensi di colpa.

Gregorio, arrabbiato per il fatto che sua moglie abbia cercato tra le sue cose, perderà il controllo e proverà a costringerla a ingerire l'intero boccettino di cicuta.

Romulo arriverà appena in tempo per impedire a Gregorio di uccidere Pía e farà intervenire la Guardia Civile per arrestarlo.

Manuel disposto a tutto per salvare Jana

Manuel fare tutto il possibile per salvare Jana che si troverà in condizioni insostenibili presso la tenuta dei genitori di Jimena, che ha dato loro precise disposizioni per ridurla allo stremo.

Teresa si metterà una mano sul cuore e confiderà a Manuel il posto in cui si trova Jana, sparita dalla villa da diverso tempo.

Preoccupato dalla cattiveria di Jimena, Manuel proverà a intercedere con Cruz per far tornare a casa Jana, ma non ci sarà nulla da fare. Nessuno immagina a quali sofferenze andrà incontro. Salvador sarà furioso dopo la confessione di Maria e Lope, temendo la sua reazione, cercherà di evitarlo il più possibile.

I genitori di Martina nascondono un segreto

Dopo il loro arrivo alla villa, i genitori di Martina si comporteranno in modo sospetto e si verrà a sapere che il reale motivo del loro soggiorno è legato ad un piano preciso che hanno macchinato da tempo: di cosa si tratta?

La situazione di Pia non migliorerà affatto, dato che verrà rimproverata da Alonso, venuto a sapere che Gregorio è stato arrestato senza che prima nessuno glielo comunicasse. Sarà così che nelle nuove puntate de La Promessa sia Pia che Romulo rischieranno di essere cacciati dalla villa.