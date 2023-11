Crollo di ascolti in casa Mediaset senza Barbara d'Urso al timone di Pomeriggio 5. A distanza di un po' di mesi dall'arrivo di Myrta Merlino alla guida del programma che mescola attualità, cronaca e spettacolo i dati auditel evidenziano un sonoro calo del numero di spettatori.

Ad avere la meglio è, quotidianamente, l'appuntamento con La vita in diretta condotto da Alberto Matano con i fan social a chiedere a gran voce il ritorno in video della conduttrice partenopea.

Pomeriggio 5, crollano gli ascolti dopo l'addio di Barbara d'Urso

Gli ascolti di Pomeriggio 5 continuano ad essere al di sotto delle più rosee aspettative senza Barbara D'Urso.

La media del talk show quotidiano risulta essere di circa un milione e mezzo di spettatori pari ad uno share che oscilla tra il 12 e il 16%, con picchi record negativi che hanno toccato la soglia del 10%.

La trasmissione non riesce ad imporsi nella gara auditel del pomeriggio contro La vita in diretta, il talk show di Rai 1 presentato da Alberto Matano che continua ad essere leader indiscusso della fascia oraria che va dalle 17 alle 18:45 circa, con una media di quasi due milioni e mezzo di spettatori e punte del 24% di share.

Nelle ultime settimane di novembre il programma presentato da Myrta Merlino è stato messo in difficoltà anche dalla storica trasmissione di Rai 3, Geo, condotta da Sveva Sagramola che ha ottenuto punte del 14% di share, superando così Canale 5 dalle 18 in poi.

I fan della conduttrice sbottano polemici sui social: 'Hanno sbagliato tutto'

Sta di fatto che l'assenza in video della conduttrice partenopea continua ad infastidire i suoi tantissimi fan ed estimatori, molti dei quali puntano il dito contro la scelta di Mediaset di questa estate di allontanarla dal programma.

"Hanno sbagliato tutto mandandola via dal pomeriggio e adesso pagano le conseguenze con ascolti in picchiata", ha scritto un utente sui social.

"Pier Silvio Berlusconi ha fatto un grave errore mandando via una conduttrice che aveva alle spalle 40 anni di carriera ed esperienza. Senza di lei non è più la stessa cosa il pomeriggio in tv", ha scritto ancora un altro spettatore.

Myrta Merlino non conquista il pubblico di Canale 5

"Myrta Merlino non è adatta al pubblico di Canale 5 e gli ascolti ne sono la chiara dimostrazione.

Il pubblico non si sta affezionando per niente", scrive ancora qualcun altro in rete.

"È ingiusto il trattamento riservato alla d'Urso da parte dei vertici Mediaset e adesso mi sembra giusto che ne stiano pagando le conseguenze col flop di Myrta su Canale 5", ha sentenziato un altro telespettatore via social.

Intanto la conduttrice partenopea continua a portare avanti il suo tour teatrale in giro per l'Italia: per il momento per lei non sono previsti nuovi impegni sul piccolo schermo.