Nelle puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 da domenica 3 fino a sabato 9 dicembre 2023, Mujgan sarà vittima di un incidente aereo mentre è in viaggio per Istanbul.

Intanto Demir non accetterà la fine del suo matrimonio con Zuleyha, al punto da decidere di uccidere l'ex amante Umit.

Zuleyha scopre che Demir l’ha tradita con Umit

Mujgan si vendicherà di Umit quando scoprirà che in passato ha avuto una relazione con Fikret, lo farà svelando a Zuleyha che è stata l'amante di Demir.

Altun sarà delusa dal marito deciderà di abbandonare Cukurova per trasferirsi a Cipro con i figli Adnan e Leyla: appena saprà dell’imminente partenza della moglie, l’imprenditore assumerà un investigatore per rintracciarla.

Dopo la morte di Mujgan, Fikret si sente in colpa

Intanto Mujgan darà le dimissioni in ospedale dopo aver accettato una proposta di lavoro a Istanbul, con l'obiettivo di rifarsi una nuova vita con il figlio Kerem Alì. La dottoressa Hekimoglu lascerà il bambino a Fekeli per andare da sola nella capitale turca a vedere gli ambienti in cui dovrà lavorare, però non arriverà mai a destinazione poiché morirà a causa di un incidente aereo. La notizia del suo decesso farà sprofondare nello sconforto totale i suoi cari, soprattutto Fikret, il quale avrà i sensi di colpa.

Intanto Umit riceverà la visita di Demir, che minaccerà di ucciderla e poi di togliersi la vita. L'uomo è in preda alla disperazione per essere stato lasciato dalla moglie, ma desisterà dal suo intento proprio grazie all'intervento di Zuleyha.

Puntate precedenti: Adnan preso in ostaggio, Zuleyha in procinto di partire

Quando Umit fa arrestare ingiustamente Demir con l'accusa di averla ridotta in fin di vita, Fikret vuole farlo scagionare. A far tornare in libertà il ricco imprenditore Yaman, però è Fekeli testimoniando a suo favore.

Intanto Sermin scopre che il vero nome della dottoressa Umit Kahraman è in realtà Ayla.

Il piccolo Adnan viene preso in ostaggio durante una rapina alla tenuta Yaman, così Zuleyha per salvarlo ucciderà uno dei banditi e lo seppellisce con l’aiuto di Sevda. Intanto Fikret viene accusato di essere il responsabile dell’assalto alla villa Yaman, ma viene subito liberato per mancanza di prove.

Dopo aver fatto credere a Mujgan di aver perdonato il tradimento del marito, Zuleyha vende il 25% delle proprie azioni dell'azienda ed è intenzionata a lasciare Cukurova, anche se Demir vorrà impedirle di partire.

Infine la dottoressa Mujgan viene raggiunta in aeroporto da Fikret mentre è in procinto di andare a Istanbul, ma decide comunque di partire.