Questo lunedì 27 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne. Il blogger Lorenzo Pugnaloni sta usando i social network per aggiornare fan e curiosi su quello che è successo in studio nel pomeriggio. Tra le anticipazioni che sono trapelate dagli Elios spicca quella su Roberta e Alessandro che hanno ripreso a frequentarsi a oltre un anno di distanza dal loro ultimo appuntamento, i due hanno ballato in studio e si sono accordati per una cena imminente.

Alessandro e Roberta ballano insieme

Solo una settimana fa era trapelata l'anticipazione del rientro nel parterre di Alessandro: a circa un mese dalla fine della storia d'amore con Ida, l'imprenditore ha deciso di rimettersi in gioco.

Accantonato l'anno che hanno vissuto da fidanzati, ora Platano e Vicinanza sono di nuovo nel cast del dating-show in ruoli differenti: lei è tronista (la prima over 40 nella storia della trasmissione), lui è cavaliere.

Dopo la rottura i due non sono rimasti in buoni rapporti, tant'è che Ida ha reagito male alla notizia del ritorno dell'ex e al ballo che ha voluto fare con Roberta nella scorsa registrazione.

Nei giorni che hanno preceduto le riprese odierne, inoltre, alcuni siti hanno riportato la segnalazione secondo la quale Di Padua fosse a Napoli per un incontro romantico con Alessandro. La dama ha postato una foto del lungomare del capoluogo campano e molti fan hanno dedotto che abbia ricominciato a frequentare l'ex di Ida.

In questa registrazione i due hanno ballato insieme diverse volte e hanno confermato di aver riallacciato un rapporto, ovvero di aver deciso di comune accordo di riprendere la conoscenza che hanno interrotto un anno fa quando lui si dichiarò innamorato di Ida e lasciò con lei la trasmissione. Nelle prossime ore la "coppia" uscirà a cena e quindi nella registrazione del 28 novembre probabilmente ci sarà il racconto di come andrà.

Fra Alessio e Claudia è finita

Nonostante il ritorno di Alessandro nel parterre, continua il percorso di Ida alla ricerca dell'anima gemella.

La tronista sta conoscendo in esterna alcuni dei suoi corteggiatori, ma per ora è presto per capire se tra loro potrebbe nascondersi il suo prossimo fidanzato.

Per quanto riguarda i protagonisti del Trono Over, tra Alessio e Claudia è tutto finito: il cavaliere ha detto no a un riavvicinamento che la dama avrebbe voluto nella precedente registrazione e che ha cercato di ottenere regalando all'ex una cornice con una loro fotografia all'interno.

L'uomo ha detto no a due signore che avrebbero voluto corteggiarlo.

Gemma, invece, è tornata al centro dell'attenzione grazie all'incontro con un 50enne: la "veterana" del cast senior di U&D ha accettato di intraprendere una frequentazione con un signore che ha scritto alla redazione esclusivamente per lei.

Nuovi inizi e rotture per dame e cavalieri di U&D

Al centro delle dinamiche più interessanti di questo periodo, però, ci sono anche altri componenti del parterre sia maschile che femminile.

Marco Antonio ed Emanuela hanno interrotto la conoscenza dopo che lui è uscito a cena con Roberta e l'ha baciata: nonostante il cavaliere abbia chiuso la conoscenza con Di Padua, la dama non è riuscita ad andare oltre e ha detto no a un riavvicinamento.

Proseguono anche i percorsi dei tronisti che affiancano Ida Platano: Brando non era agli Elios, Cristian non riesce a scegliere tra Valentina e Virginia.

Marcello ha chiuso con Jasna, ma i presenti hanno avuto la sensazione che la situazione potrebbe riaprirsi in futuro.