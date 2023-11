Domenica 5 novembre, Daniele Dal Moro ha avviato una live su Twitch. L'imprenditore veronese ha iniziato immediatamente ad attaccare tutti coloro che hanno messo in giro dei falsi gossip sulla storia d'amore con Oriana Marzoli. Poi non ha risparmiato delle critiche alla fidanzata, ai suoi amici e a tutti i fan della coppia. Secondo Dal Moro, i problemi sarebbero iniziati da quando è entrata Oriana nella sua vita.

Le critiche a Oriana Marzoli

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno discusso, ma al momento non sembrerebbero essersi detti addio. Durante una live l'imprenditore veneto si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti della fidanzata: "Tutti i miei problemi sono iniziati quando siete entrati voi e lei nella mia vita". Dunque con sarcasmo ha chiesto a chi era in ascolto perché Oriana può vedere i suoi amici senza problemi, mentre lui non può parlare con un'amica dato che subito le fan di Oriana le hanno segnalato una chat di lui che si era sentito con una ragazza di nome Sabrina.

Ha poi aggiunto che Marzoli è andata a Madrid non perché la coppia ha discusso, ma perché l'influencer venezuelana da tempo aveva programmato il rientro in Spagna per prendere alcune cose.

La stoccata agli amici dell'influencer

Nel lungo sfogo Daniele Dal Moro ha sostenuto di venire continuamente criticato dalle fan di Oriana (le Orianistas): la colpa dell'influencer sarebbe quella di non avere mai preso le sue difese. Inoltre l'imprenditore è convinto che tutto ciò che Marzoli pubblica sui social lo fa a scopo di lucro. Ma non solo, Daniele ha detto di essere diventato anche un fotografo pur di fare dei servizi fotografici alla sua fidanzata, ma quest'ultima non sarebbe mai soddisfatta. A tal proposito Dal Moro ha affermato: "Tutto quello che ho fatto non è mai stato apprezzato, mi sono rotto".

Daniele Dal Moro ha menzionato anche Giaele De Donà: l'ex concorrente del Grande Fratello pare che non lo abbia invitato al suo compleanno, quindi Oriana voleva andare alla festa da sola e il mancato invito è stato motivo di una nuova discussione fra i due fidanzati.

La decisione dell'imprenditore veneto

Daniele Dal Moro ha sostenuto che per colpa delle continue discussioni con Oriana Marzoli non riesce neanche più andare in palestra e allenarsi.

Inoltre ha rivelato di avere fatto di tutto per far uscire la fidanzata dal Gran Hermano, ma lei non sarebbe stata contenta di abbandonare il programma. Infine l'imprenditore ha anche detto che Oriana non è felice di vivere a Verona.

Da oggi Dal Moro ha promesso di pensare solo ed esclusivamente al suo bene.