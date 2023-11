Al termine della 22^ puntata del Grande Fratello, Anita Olivieri si è ritrovata a parlare con Giuseppe Garibaldi e non ha risparmiato critiche a Beatrice Luzzi. Secondo il suo punto di vista la coinquilina non avrebbe amici all'interno della casa di Cinecittà poiché ha discusso con tutti. Inoltre Anita ha commentato in modo negativo anche la vicinanza di Luzzi a Vittorio Menozzi.

Le dichiarazioni di Olivieri

Durante la puntata di ieri si è parlato della vicinanza tra Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi: quest'ultima ha precisato che sono sempre stati amici, mentre il 23enne ha rivelato che deve molto alla coinquilina perché grazie a lei è riuscito ad affrontare l'esperienza sotto i riflettori con più leggerezza.

Nel post-puntata Anita Olivieri ha detto di non credere affatto che tra Menozzi e Luzzi si tratti di sola amicizia: "Lei sta solo giocando con Vittorio come ha fatto con te". Secondo Olivieri, non è vero che i due coinquilini sono amici dall'inizio del programma. A tal proposito la giovane ha sostenuto che Beatrice Luzzi ha detto di essere anche un'amica di Angelica Baraldi quando fino a due settimane fa la chiamava con l'appellativo di "gatta morta". Anita ha fatto notare che l'attrice ha avuto il coraggio di criticare anche Perla Vatiero, nonostante sia entrata nella casa più spiata d'Italia pochi giorni fa. E ha definito Beatrice una "cantastorie".

Il commento su Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi

La ragazza ha proseguito sostenendo che Beatrice Luzzi non ha mai digerito di essere stata "mollata" da Giuseppe Garibaldi. Per la concorrente romana l'attrice è una giocatrice nata e vuole vincere a tutti i costi. Inoltre ha fatto notare che dal momento che non sa più con chi prendersela ha iniziato nuovamente a prendere lei di mira: il riferimento è alla nomination di Luzzi nei confronti di Anita.

Olivieri ha aggiunto che l'attrice al GF ha litigato con tutti i suoi compagni d'avventura: "Ha sempre una parola così per ogni persona. Non è per niente matura".

Olivieri mette in guardia Vittorio Menozzi

Il giorno seguente la diretta del GF, Anita ha deciso di parlare con Vittorio Menozzi: "Per me ti sta usando". A detta sua, Beatrice si sarebbe avvicinata per due motivi: far ingelosire Garibaldi e far parlare di lei durante le puntate.

Dopo aver lasciato parlare la coinquilina, Menozzi ha ribadito il suo punto di vista sull'attrice affermando che grazie a lei è riuscito ad aprirsi con tutti i compagni d'avventura e vivere l'esperienza all'interno del reality show con più leggerezza. La chiacchierata fra i due si è conclusa con un abbraccio.