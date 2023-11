Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Ida Platano si ritroverà a conoscere un nuovo cavaliere di nome Ernesto che riuscirà a colpire la sua attenzione.

Spazio anche alle vicende di Cristian che, al termine dell'ultima registrazione, ha rincorso la corteggiatrice Virginia nel dietro le quinte del programma per avere un confronto e alla fine lei è rientrata in trasmissione.

Silenzio invece sulle vicende di Gemma che, nel corso degli ultimi appuntamenti, non è stata al centro delle dinamiche.

Ida viene conquistata da Ernesto: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Per Ida Platano è giunto il momento di fare nuove conoscenze e nel corso della registrazione del 28 novembre è stata mostrata l'esterna fatta con Ernesto.

Il corteggiatore è riuscito a "conquistare" la tronista siciliana, la quale ha ammesso di essersi trovata molto bene con lui, perché si è aperto completamente ed ha raccontato molti eventi della sua vita.

In studio i due hanno poi scelto di ballare insieme e, a quanto pare, è nato un feeling speciale che lascerebbe ben sperare in vista del futuro.

Intanto Mattia, uno dei corteggiatori della tronista che lei aveva mandato via, ha chiesto di ritornare in studio per provare a conquistare la dama Jasna del trono over.

Silenzio su Gemma Galgani nelle prossime puntate del talk show

Silenzio sulle vicende di Gemma Galgani: le anticipazioni tratte dalle ultime due registrazioni del talk show rivelano che non si è parlato delle vicende della dama torinese che, al momento, pare essere stata un po' in disparte. Per lei non sono arrivati nuovi cavalieri e non sta portando avanti nessuna frequentazione con quelli già presenti in studio.

Tra gli assenti in studio, invece, continua a spiccare il nome di Armando Incarnato che non ha più rimesso piede in trasmissione dopo quell'unica registrazione in cui venne annunciato in pompa magna il suo ritorno nel parterre del trono over.

Cristian rincorre Virginia fuori dallo studio del talk show Mediaset

Le anticipazioni sul trono classico, invece, rivelano che Cristian dopo la fine della registrazione di lunedì 27 novembre ha deciso di rincorrere Virginia nel dietro le quinte della trasmissione per un confronto diretto.

La ragazza non ha nascosto la propria delusione, dovuta al fatto che il tronista si era baciato in esterna con Valentina e le aveva fatto conoscere anche suo padre. Fuori dallo studio del talk show i due hanno discusso in maniera animata e la corteggiatrice ha pure mandato "a quel paese" il tronista ma, alla fine, ha deciso di ripresentarsi in studio e proseguire il suo percorso.