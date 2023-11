Non sarebbe prevista alcuna ospitata di Greta nella puntata del GF del 27 novembre: le anticipazioni svelano che la ragazza farà sentire la sua voce, non che si presenterà nella casa per un confronto con Mirko. I fan pensano che l'influencer potrebbe inviare un messaggio scritto oppure un video per informare il fidanzato della sua recente decisione di togliersi dal "triangolo" con Perla, anche perché - così come riportato dal sito del Grande Fratello - "Greta sembra intenzionata a far sentire la sua voce". Brunetti, intanto, si è detto pentito del bacio che ha dato alla compagna quando si sono visti l'ultima volta.

Il 'triangolo' di Temptation Island protagonista al GF

Mancano poche ore all'inizio di una nuova attesissima puntata del GF: Alfonso Signorini tornerà alla guida del reality-show dopo una settimana di pausa e con tanti argomenti da snocciolare.

Il rapporto tra Mirko e Perla è al centro delle dinamiche di questo periodo, anche perché i due sembrano sempre più vicini e complici tra le mura di Cinecittà.

Lunedì 27 novembre si parlerà a lungo di questo legame ma anche delle cose che Brunetti ha detto in questi giorni su Greta.

Confidandosi proprio con l'ex Vatiero, infatti, il giovane ha fatto riferimento a un unico errore che avrebbe fatto da quando è un concorrente del reality-show: "Il bacio a lei?

L'unica cosa che ho fatto controvoglia qui dentro".

"Se non l'avessi fatto saresti cento passi avanti", ha controbattuto Perla.

Attesa per le parole della tentatrice al GF

Mirko non sa che da qualche giorno Greta ha chiuso la loro storia con un comunicato social, ma molto probabilmente lo scoprirà questa sera.

"Mi tolgo da questo triangolo, non voglio più essere associata a nessuno.

Basta, da oggi esisto solo io", ha scritto l'influencer su Instagram di recente.

Le anticipazioni della puntata del GF che sarà trasmessa in tv il 27 novembre, dunque, fanno sapere che Signorini indagherà nel rapporto tra gli ex Brunetti e Vatiero ma che anche Rossetti interverrà in qualche modo durante la diretta.

Gli addetti ai lavori si sono limitati a spoilerare che Greta farà sentire la sua voce nella casa, ovvero che gli inquilini ascolteranno ciò che la ragazza pensa di Mirko e Perla ma anche di quello che il concorrente ha detto sul loro rapporto negli ultimi giorni.

Salvo colpi di scena, però, la tentatrice non dovrebbe essere presente fisicamente né in studio né tra le mura di Cinecittà per un confronto con l'ormai ex fidanzato.

Il timido corteggiamento alla ex al GF

I fan del GF che si aspettavano di vedere Greta già oggi, dunque, rimarranno delusi leggendo le anticipazioni della puntata che inizierà tra poche ore.

Gli autori puntano molto sul triangolo che dalla scorsa estate sta appassionando i telespettatori, quindi è facile dedurre che non vogliano giocarsi tutte le carte subito.

Il pubblico è curioso di scoprire la reazione di Mirko alle ultime dichiarazioni social di Rossetti ma anche le sue risposte alle domande di Alfonso su Perla.

Nell'ultima settimana i due ex si sono avvicinati tanto tra le mura di Cinecittà e, anche se timidamente, sembra stia tornando tra loro quella complicità che hanno sempre avuto lontano dai riflettori.