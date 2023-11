Ad una settimana di distanza dall'ingresso di Perla nella casa del GF, Greta ha preso una decisione definitiva sul suo rapporto con Mirko. In alcune Story che ha caricato su Instagram il 23 novembre, infatti, la giovane ha detto di essersi tolta dal triangolo che sta appassionando il pubblico di Canale 5 e di voler pensare solo a sé stessa e alla sua vita. Dalle foto social, inoltre, Rossetti ha rimosso il tatuaggio di coppia con photoshop, un gesto che conferma la sua volontà di voltare pagina.

Lo sfogo su quello che accade al GF

Stanca degli attacchi che sta ricevendo sui social network da quando Perla è una concorrente del GF, Greta ha deciso di mettere un punto alla storia con Mirko, lasciandolo libero di viversi le emozioni che sta provando con l'ex fidanzata tra le mura di Cinecittà.

In una serie di foto e video che ha postato sul suo profilo Instagram ieri sera, dunque, la single di Temptation Island ha chiarito di non sentirsi più legata a Brunetti e che non vuole più essere associata a lui o ad altre persone che attualmente vivono nella casa più spiata d'Italia.

"Da oggi esisto solo io, non associatemi più a nessuno", ha scritto Rossetti in una Story che ha preceduto un lungo sfogo a voce contro tutti quei follower che le starebbero facendo pressioni o che si inventerebbero suoi "like" solo per metterla in difficoltà.

La scelta sul compagno 'recluso' al GF

"Da oggi mi dissocio e mi tolgo dal triangolo. Ognuno pensi alla propria vita, io penso alla mia che è meravigliosa", ha sbottato Greta in alcuni video che ha caricato sul suo profilo social la sera del 23 novembre.

A chi l'ha sempre accusata di voler usare Mirko per emergere e fare carriera in tv, inoltre, la ragazza ha fatto sapere: "Io penserò solo a me e diffiderò chi pubblicherà like o commenti falsi associandoli alla mia immagine".

"Mi state facendo bullismo mediatico per nulla, io sono sempre stata al mio posto", ha proseguito Rossetti in quello che è sembrato un addio definitivo al concorrente del GF dopo pochi mesi d'amore.

La giovane ha anche precisato di non aver mai detto niente contro Perla da quando è entrata nella casa, anzi sarebbe addirittura contenta se Mirko si riscoprisse innamorato di lei dopo la parentesi Temptation Island.

Attesa per la reazione dell'inquilino del GF

"Ho preso la mia decisione, non fate più il mio nome. Mi dissocio da tutta questa situazione", ha concluso Greta nel suo sfogo Instagram.

Stando a queste dichiarazioni la ragazza avrebbe preso le distanze sia da Mirko che dal GF, lasciando intendere che non accetterebbe il ruolo di concorrente se le venisse proposto in futuro.

Per settimane si è vociferato che sia Perla che Greta sarebbero entrate a far parte del cast fisso del reality-show, ma non nello stesso periodo.

Gli autori del programma sono in attesa che succeda qualcosa tra i due ex fidanzati ma già lunedì prossimo Brunetti dovrebbe essere informato della decisione che Rossetti ha preso sul suo rapporto a sua insaputa.