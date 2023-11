Demir e Fikret saranno al centro delle scene nelle ultime puntate della terza stagione di Terra Amara. Le anticipazioni turche annunciano che il loro rapporto conflittuale vedrà un grande cambiamento. Presto i due fratelli diventeranno inseparabili e si abbracceranno davanti a tutti: "Ora sei Fikret Yaman", dirà Demir. Ad avvicinarli decisivamente sarà il ritrovamento di Leyla dopo il rapimento. Demir si scuserà a nome di suo padre con Fikret che non riuscirà a trattenere le lacrime dopo tanta sofferenza.

Fikret e Demir si riavvicineranno giorno dopo giorno

Presto a Cukurova la guerra tra Demir e Fikret avrà dei risvolti inaspettati. Dopo la morte di Mujgan e l'infarto di Fekeli i due fratelli deporranno le armi e saranno ancora più uniti quando un nuovo nemico, Hakan Gümüşoğlu, arriverà in città. La piccola Leyla sparirà all'improvviso nel nulla e la famiglia Yaman sarà terrorizzata all'idea che qualcuno possa averla rapita. Zuleyha sarà distrutta e Demir si metterà alla ricerca dei rapitori con Fikret. I due fratelli sospetteranno che si tratti di Hakan Gümüşoğlu, ma non avranno la minima idea di dove possa essersi nascosto. Dopo aver cercato a lungo, i due uomini torneranno a villa Yaman sconfitti e Zuleyha rimprovererà suo marito per non averle riportato sua figlia.

Fikret interverrà nella discussione, difendendo suo fratello e rassicurando Zuleyha del fatto che tutto si sarebbe risolto.

Panico alla villa per il rapimento di Leyla

Le parole di Fikret si avvereranno perché pochi minuti dopo squillerà il telefono di villa Yaman. I sequestratori daranno a Zuleyha alcune istruzioni per ritrovare sua figlia e tutti si precipiteranno davanti al cancello.

Qui Demir, sua moglie e Fikret troveranno la bambina in una cesta e saranno pieni di gioia nel ritrovare Leyla sana e salva. Quando Zuleyha e Demir rientreranno in giardino con la bambina, Fikret troverà un biglietto di minacce nei confronti di Yaman, ma non lo dirà per non rovinare lo splendido momento. Il ritrovamento di Leyla segnerà un traguardo importante per Demir e suo fratello, perché si riappacificheranno definitivamente davanti a tutti.

La gioia per il ritrovamento di Leyla e la pace tra Demir e Fikret

Demir, grato a Fikret per averlo aiutato in un momento così difficile, gli chiederà scusa a nome di Adnan Yaman. Successivamente, Demir ordinerà che tutta Cukurova sappia che lui e Fikret sono fratelli: "Ora sei Fikret Yaman", gli dirà commosso. Il nipote di Fekeli non riuscirà a trattenere le lacrime e abbraccerà suo fratello con molto affetto, facendo restare senza parole tutti i presenti. La lunga guerra tra Demir e Fikret terminerà per sempre.