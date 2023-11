Negli episodi della telenovela La Promessa in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana Martina e Curro si ameranno all’insaputa dei loro familiari e saranno addirittura intenzionati a sposarsi in segreto.

La domestica Petra attenterà alla vita della baronessa Elisa de Grazalema appena sarà ospite alla tenuta per ereditare il patrimonio del defunto barone Juan Ezquerdo. A commissionare l’omicidio della misteriosa donna sarà la marchesa Cruz dopo aver stretto un’alleanza con il cognato Lorenzo de La Mata.

Il marchese Alonso invece sarà in procinto di mettersi in contatto con il fratello Fernando, con cui ha chiuso ogni tipo di rapporto, per scoprire se è a conoscenza della presenza di sua figlia Martina al suo palazzo.

Martina e Curro decisi a convolare a nozze

Nelle future puntate Curro scoprirà finalmente la verità sulle sue origini: è il fratellastro della domestica Jana, essendo stato rapito da alcuni malviventi da neonato quando fu uccisa sua madre Dolores. Inoltre verrà a conoscenza di essere il figlio del marchese Alonso. Sempre dagli spoiler, si evince che Curro prima di scoprire che Eugenia e Lorenzo non sono i suoi veri genitori, vivrà dei momenti di passione con Martina, senza sapere quindi che sono cugini.

Non passeranno inosservati gli scambi di sguardi tra Curro e Martina durante una partita a biliardo. Un giorno la fanciulla si aprirà con Curro, rivelandogli il motivo per cui suo zio Alonso non parla con suo padre Fernando.

Appena la vedrà triste, il ragazzo le dichiarerà il suo interesse: “L'ultima cosa che voglio è toglierti quel sorriso che hai e che mi piace così tanto".

Successivamente Curro e Martina si scambieranno diversi baci, ma lei non sarà d’accordo quando il suo amato vorrà ufficializzare la loro relazione. Ben presto la nipote di Alonso e Curro vorranno convolare a nozze in segreto.

Alonso rinuncia a telefonare al fratello Fernando

Intanto la marchesa Cruz inizierà a chiedersi se sua nipote Martina abbia messo al corrente il padre Fernando del suo soggiorno alla tenuta. Per avere una risposta la donna chiederà aiuto al marito Alonso, il quale deciderà di telefonare al fratello Fernando con cui è ai ferri corti da un anno.

Martina farà un sospiro di sollievo appena riuscirà a far desistere dal suo intento il marchese.

Lorenzo ed Elisa intraprendono una tresca, Petra serve un tè avvelenato alla baronessa

Al centro della scena ci sarà anche la new entry Elisa, una donna che si rivelerà essere l’ex amante del defunto Juan. La baronessa metterà piede alla tenuta su richiesta di Cruz appena sarà inclusa nel testamento del defunto barone. La principale erede di Juan si scontrerà con la marchesa Cruz quando le dirà di aver avuto una relazione anche con suo marito Alonso. Con il passare dei giorni, Cruz chiederà aiuto al cognato Lorenzo per sbarazzarsi di Elisa ma il capitano de La Mata le volterà le spalle intraprendendo una tresca clandestina con la baronessa, alla quale dirà che sua cognata è decisa a ucciderla.

A questo punto la marchesa ordinerà alla sua fidata domestica Petra di servire un tè avvelenato alla sua rivale Elisa, mentre sarà in compagnia di Lorenzo. A sorpresa il capitano non farà nulla per salvare la vita alla sua amante, mentre Alonso e la moglie Cruz si preoccuperanno nell’istante in cui la loro ospite non farà colazione con loro.