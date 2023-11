Ieri, gli autori del Grande Fratello hanno organizzato la festa di Halloween. Sul finire dei festeggiamenti, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono appartati in tugurio per avere un confronto, ma sono finiti per discutere nuovamente. Tornati in casa con gli altri concorrenti, Giuseppe ha cercato di abbracciare e "rubare" un bacio a Beatrice, ma quest'ultima ha sbotta e ha chiesto al coinquilino di allontanarsi se non voleva ricevere uno schiaffo.

Che cos'è successo?

In seguito al confronto avuto con Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi ha perso le staffe perché il coinquilino continua ad avere dubbi su quanto detto da Alex Schwazer: lo sportivo durante una nomination ha sostenuto che Luzzi in una conversazione abbia detto di essere interessata a lui ma essendo un uomo sposato avrebbe preferito fare un passo indietro.

Nonostante il reality show abbia detto di non aver trovato alcun video, Schwazer continua a rimanere convinto di ciò che dice.

Al termine dei festeggiamenti di Halloween, Beatrice è andata in zona beauty per struccarsi ed è stata seguita da Giuseppe. Quest'ultimo ha iniziato a stuzzicare la coinquilina e un a certo punto ha cercato di abbracciarla da dietro e darle un bacio. Luzzi sembra non avere preso affatto bene il gesto di Garibaldi tanto che ha sbottato: "Quali sono i fatti? Guarda, veramente rischi di essere picchiato a sangue, veramente". Dal momento che in zona beauty erano presenti anche Grecia Colmenares e Ciro Petrone, Beatrice ha chiesto si è rivolta a quest'ultimo per allontanare Giuseppe: "Portatemi via questo qua perché veramente lo picchio.

Pigli gli schiaffi veramente. Te ne vai?".

Il confronto avvenuto nel tugurio

Poco prima i due coinquilini si sono confrontati in tugurio, ma l'attrice non è sembrata essere disposta a tornare sui suoi passi.

Nel dettaglio, Beatrice ha chiesto a Giuseppe di scusarsi ma il 30enne ha ribadito di avere già fatto mea culpa. A quel punto Luzzi ha chiesto a Garibaldi se pensa di essere stato un signore nei suoi confronti e anche in questo Garibaldi si è assunto le sue responsabilità: "No ho sbagliato, sono stato poco elegante". Secondo l'attrice, Garibaldi meritava di essere eliminato al televoto per via dell'atteggiamento avuto nei suoi confronti.

Inoltre ha fatto notare al 30enne che tra le mani aveva un diamante ma non ha saputo tenerselo stretto.

Nel momento in cui il concorrente calabrese ha sollevato dubbi su Alex Schwazer, Beatrice Luzzi si è irrigidita e ha abbandonato la conversazione. Di conseguenza Giuseppe si è arrabbiato e ha insinuato che Beatrice non cambierà mai: "Tu non lo ammetterai mai e non ammetterai mai che hai sbagliato anche tu".