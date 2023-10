Durante la 15^ puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha messo al corrente Alex Schwazer di non avere trovato alcun video che confermino le sue parole su Beatrice Luzzi: lo sportivo per motivare una nomination aveva detto che l'attrice in una conversazione aveva rivelato l'intenzione di volerlo corteggiare se non fosse stato sposato. Dal momento che non è stato trovato alcun video, Beatrice ha invitato Schwazer a vergognarsi per aver detto una cosa non veritiera.

Il comunicato del GF

Nella precedente puntata, Alex Schwazer ha chiesto agli autori di trovare il video che incastrava Beatrice Luzzi.

A tal proposito il concorrente aveva indicato anche il giorno e il luogo in cui era avvenuta la conversazione.

Durante la puntata di ieri, Alfonso Signorini ha letto un comunicato in cui ha detto che non è stato trovato alcun video: ''È chiaro che il Grande Fratello non mette in dubbio né la tua buona fede né quella di Beatrice". Sulla base di quanto detto da Schwazer, Signorini ha precisato che trovare la conversazione fra lui e Beatrice era interesse del programma visto che sarebbe uscito un gossip all'interno della casa di Cinecittà.

La reazione di Luzzi

Beatrice Luzzi non ha potuto fare a meno di commentare con soddisfazione quanto accaduto con Alex Schwazer: "Fossi in te Alex mi vergognerei veramente tanto". Secondo il suo punto di vista, anche se fosse avvenuta una conversazione simile lo sportivo per galanteria non avrebbe mai dovuta renderla pubblica.

Inoltre Beatrice ha fatto notare che al netto di tutto è stato dimostrato che Alex è stato scorretto anche nel mettere la pulce nell'orecchio di Garibaldi: "Alla fine è venuto fuori che i giocatori siete voi due, tu e Giuseppe". Luzzi ha detto di non avere affatto gradito il pettegolezzo sul suo conto, soprattutto perché è stata messa in cattiva luce con il pubblico da casa.

Nel vedere Schwazer contrariato, Beatrice ha ribadito che se ci fosse stata una conversazione simile il GF sicuramente avrebbe avuto il video visto che la conversazione poteva aumentare gli ascolti del Reality Show.

Beatrix: “Fossi in te Alex mi vergognerei veramente tanto, anche se fosse stato vero un signore non mette del inutile cattiveria.

Alla fine quello che è venuto fuori è che i giocatori siete voi, tu e Giuseppe”



PERFETTA. IMPECCABILE.



DISINTEGRATI IN UN COLPO. #GrandeFratello pic.twitter.com/JHRBxa5Mqp — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) October 30, 2023

Il commento di Giuseppe Garibaldi

Al momento delle nomination, Giuseppe Garibaldi ha deciso di nominare Alex Schwazer.

Il concorrente ha messo in dubbio il racconto dello sportivo e ha ipotizzato che sia stata una trovata di Alex solamente per farlo allontanare da Beatrice. Dal momento che non è uscito alcun video che testimoni la conversazione fra Luzzi e Schwazer, Giuseppe ha deciso di credere alla versione dell'attrice.

In principio, il 30enne calabrese aveva sollevato dei dubbi su Beatrice sostenendo di essere stato come una "seconda scelta" da parte dell'attrice.