Nei nuovi episodi di Terra Amara verrà alla luce l’infedeltà di Demir Yaman. Si assisterà a un faccia a faccia tra la sua ex amante Umit Kahraman e Zuleyha Altun. La dottoressa spiazzerà la rivale dicendole: “È stato Demir a sedurmi. So come ti senti, ma lo amo davvero. Non mi interessa cosa pensi, lui per me prova ancora molto amore”.

Trame turche Terra amara: Zuleyha in procinto di partire

Zuleyha scoprirà che Demir ha avuto una storia con Umit, e sarà anche Gulten a confermarglielo: "Ho capito che c'era qualcosa di strano tra loro". Zuleyha si renderà conto di non poter stare con Demir: “Non posso continuare ad amare un uomo come lui”.

Sermin, dopo aver ascoltato una conversazione tra Sevda e Umit, dirà a Fusun di sospettare che le due donne siano madre e figlia. Umit si presenterà all’ufficio di Demir e gli farà capire di non essere disposta a rinunciare a lui: "Aspetterò che anche tu un giorno possa amarmi”. La dottoressa farà anche i conti con la furia di Altun, la quale la accuserà di aver circuito il marito: "Hai approfittato della solitudine e della tristezza di Demir per sedurlo”. Zuleyha deciderà di allontanarsi da Demir, venderà la sua parte dell’azienda a uno sconosciuto e preparerà i bagagli per partire. Prima di lasciare Cukurova comunicherà la sua decisione a Sevda: “Lascio Demir, mi ha tradito con Umit”.

Sevda metterà al corrente Demir dell’imminente partenza di Zuleyha: “Ha preso i bambini.

Stanno andando a Cipro”. Yaman si recherà al porto per provare a fermarla, ci riuscirà?

Mujgan muore, Demir minaccia di uccidere Umit e di togliersi la vita

Mujgan lascerà Fikret e vorrà rifarsi una nuova vita a Istanbul, per questo si recherà in città per cercare una casa per lei e Kerem Ali. Fikret dirà a Lutfiye che chiederà a Mujgan di sposarlo quando tornerà a Cukurova: "Voglio condividere tutto con lei e darle la felicità che merita”.

La dottoressa Hekimoglu si recherà a Istanbul con un aereo, che purtroppo precipiterà. Non ci sarà nessun superstite e Fekeli crollerà sotto lo sguardo di Fikret e Lutfiye. Fikret, a seguito della morte di Mujgan, proporrà allo zio Ali Rahmet di adottare Kerem Alì.

Dopo aver assunto un detective per rintracciare Zuleyha, Demir verrà minacciato da Umit: “Non ti libererai di me così facilmente.

Se mi cacci via te ne pentirai”. Non appena Altun si rifarà viva, non perdonerà il marito e Demir accuserà Umit di essere la responsabile della fine del suo matrimonio: “L’ho persa a causa tua. Non meritiamo di vivere. La mia vita non ha senso. Ti ammazzo e poi toccherà a me”. Per fortuna Zuleyha impedirà al marito di commettere una pazzia grazie al suo intervento.