Durante il pranzo di martedì 31 ottobre al Grande Fratello c'è stato un nuovo botta e risposta tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Tutto è partito da una frase ironica pronunciata da Ciro Petrone in cui ha sostenuto che Anita sarebbe solita origliare le conversazioni degli altri. A quel punto Beatrice ha chiesto alla coinquilina di "farsi una vita" anziché pensare sempre a quella degli altri, Olivieri ha ribattuto di smetterla, in quanto non voleva litigare in un giorno di festa.

Il botta e risposta

Mentre i concorrenti erano a pranzo, Giampiero Mughini si è lasciato scappare una frase ironica sui figli di Beatrice Luzzi: "Chissà Elia come ha fatto a sopportarti per 13 anni".

Tale ironia non è stata recepita dall'attrice, che ha prontamente redarguito il coinquilino e ha chiesto di non dire più cose del genere.

Il diverbio sembrava essere finito, ma Anita Olivieri si è messa in mezzo chiedendo cosa stesse accadendo. A quel punto Ciro Petrone ha ironizzato sul fatto che lei sarebbe solita origliare i discorsi altrui: "Sei la peggiore in questa casa", così Beatrice Luzzi è intervenuta riportando una frase detta in puntata da Signorini: "Alfonso ha detto che sei la più cattiva".

Mentre Ciro e Mirko Brunetti sono scoppiati a ridere, Anita ha replicato che Petrone stava scherzando, a differenza sua. Poco dopo Olivieri ha precisato di non avere mai origliato le conversazioni degli altri, ma Beatrice ha controbattuto: "Ma perché non ti fai una vita?".

A quel punto Anita ha sbottato: "Me la faccio una vita io. Basta Bea basta, non rovinarmi questa giornata".

Beatrice ad Anita: -“MA FATTE NA VITA”



SONO SALTATA IN ARIAAAAA#grandefratello #gfpic.twitter.com/ugomOIsg5v — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 31, 2023

Al termine del pranzo, Beatrice Luzzi si è allontanata dalla tavola e Anita Olivieri ne ha approfittato per redarguire Ciro Petrone, chiedendogli di non dire più determinate cose in presenza dell'attrice, poiché quest'ultima non sarebbe in grado di capire quando si tratta di frasi ironiche.

L'astio tra Beatrice e Anita

Tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi non paiono esserci buoni rapporti: dall'inizio del Reality Show le due concorrenti sono infatti state più volte protagoniste di alcuni dissapori.

Ad esempio nei giorni scorsi Anita, parlando con Angelica Baraldi, aveva infatti affermato che non sopporterebbe mai di avere una madre come Beatrice.

A quanto pare Olivieri ha preso in antipatia la coinquilina anche per via dell'eliminazione di Samira Lui, con cui aveva instaurato un bellissimo rapporto. Secondo quanto affermato da Anita, tutti coloro che hanno dei battibecchi nella casa con Beatrice, poi pagano pegno al televoto.

In uno dei tanti sfoghi, Anita ha anche definito Luzzi come la "regina di cuori" in Alice in Wonderland.