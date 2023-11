Le puntate del 6 e 7 novembre 2023 di Terra Amara saranno movimentate da un nuovo ingresso. Si tratta della zia di Fikret, la signora Lutfiye, che giungerà a Cukurova su richiesta di Fekeli. Questa new entry sarà chiamata a cercare di far rinsavire suo nipote Fikret dal portare al termine la sua vendetta contro Demir.

A quanto pare le parole di zia Lutfiye serviranno a poco, visto che Fikret organizzerà un attentato con le dinamite.

Intanto fra Gaffur e Saniye la situazione non sarà affatto delle migliori, a causa della meschinità dell’uomo nei confronti di una povera donna.

Nel frattempo fra Demir e Zuleyha sboccerà l’amore: lui le domanderà scusa per le cattiverie del passato e ne approfitterà per chiederle nuovamente di sposarlo.

Anticipazioni 6 novembre: arriva la zia di Fikret

Nell’appuntamento del 6 novembre arriverà a Cukurova un nuovo personaggio che avrà a che fare con Fikret. Si tratta della zia Lutfiye, la quale accetterà la proposta di Fedeli di aiutarlo a convincere il nipote a tenere a freno il suo animo vendicativo. Fikret, infatti, intende affossare Demir per ripicca verso il defunto padre Adnan, il quale non lo ha mai riconosciuto, abbandonandolo a un misero destino insieme alla madre.

Tuttavia le parole della zia non sortiranno l’effetto sperato poiché Fikret si ostinerà a portare avanti il suo piano dinamitardo che però non andrà a buon fine, facendo andare in escandescenze l’uomo.

La vittima della furia di Fikret sarà Mujgan, la quale prenderà la decisione di allontanarsi da lui. Allo stesso tempo ci sarà aria di crisi anche all’interno della relazione tra Gaffur e Saniye.

Spoiler 7 novembre: Gaffur delude Saniye

Le anticipazioni di Terra amara del 7 novembre spiegano a fondo che cosa accadrà tra Gaffur e la moglie.

Quest’ultima assisterà all’ennesima cattiveria del marito il quale, durante una visita alle baracche, non vorrà dare il proprio denaro a una donna vittima di strozzinaggio. Sarà poi grazie all’intervento di Sevda che Gaffur donerà i soldi alla donna della baracca.

Nel frattempo, in seguito alla confessione d’amore di Zuleyha, lei e Demir si lasceranno andare al romanticismo e, per la prima volta in vita loro, i due vivranno come una vera coppia. Yaman, inoltre, farà ammenda per i propri atteggiamenti impositori, in quanto in passato l’aveva costretta a sposarlo. Una volta chiarito tutto, Demir chiederà nuovamente a Zuleyha di sposarlo.