Ciro Petrone ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello. Da tempo il concorrente ha rivelato di avere dei "problemi fisici" che non gli consentono di giocare come vorrebbe: non riesce a dormire, il giorno è spesso nervoso. Prima di lasciare il gioco, l'attore campano ha avuto la possibilità di incontrare il fratello che ha cercato di spronare il concorrente a rimanere nella casa di Cinecittà.

L'incontro tra Ciro e Vincenzo

Alfonso Signorini ha chiesto a Ciro Petrone di andare nel cortiletto del tugurio dove ha avuto la possibilità di ritrovare il fratello Vincenzo.

Quest'ultimo ha cercato di spronarlo, spiegando che lontano dai riflettori la vita è dura mentre lui nella casa di Cinecittà non sta facendo molta fatica. A tali affermazioni anche il conduttore ha spiegato a Petrone che non sta lavorando in miniera ma si trova da 70 giorni all'interno di un programma con vari confort a disposizione. Dal canto suo Ciro ha precisato di non stare bene fisicamente da alcune settimane, tanto che non dorme ed è nervoso: "Ho superato tutti i miei limiti".

Ciro ha deciso di abbandonare la Casa di #GrandeFratello. pic.twitter.com/G9blJq2roD — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2023

Incalzato da Alfonso Signorini, Ciro Petrone ha confermato di voler abbandonare il programma: "Voglio uscire".

Il diretto interessato ha precisato che partecipare al GF era una delle cose che più voleva fare, ma in questo momento sente di non essere più lo stesso dall'inizio del gioco. Inoltre si è augurato che nessuno resti deluso per la decisione presa.

La reazione dei concorrenti

In seguito alla decisione di abbandonare il reality show, Ciro Petrone ha raggiunto i suoi compagni d'avventura e ha spiegato che non era giusto proseguire nel suo stato.

Inoltre ha invitato tutti a Napoli appena il programma giungerà al termine. Massimiliano Varrese ha punzecchiato i telespettatori perché non avrebbero compreso la richiesta d'aiuto di Ciro. Al tempo stesso ha ammesso di essere dispiaciuto per l'uscita di Petrone perché lo considerava un punto di riferimento. Fiordaliso e Grecia Colmenares non hanno trattenuto le lacrime, mentre Beatrice Luzzi ha descritto il coinquilino come un ragazzo dolce, simpatico ed emotivo.

Durante le nomination, in confessionale Luzzi ha rinnovato gli elogi nei confronti di Ciro Petrone sostenendo di essere dispiaciuta per la sua uscita poiché lo riteneva il suo "timone". Nell'ultimo periodo i due coinquilini avevano anche condiviso il letto.

Prima dell'incontro tra Ciro e suo fratello Vincenzo, Giampiero Mughini in studio aveva lanciato un appello ai telespettatori sostenendo di avere sbagliato a salvare continuamente Petrone. A detta del giornalista, i fan avrebbero dovuto capire il disagio del concorrente.