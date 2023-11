Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in programma dal 27 novembre all'1 dicembre rivelano che per Matilde ci saranno dei giorni duri a causa della scoperta che suo marito è implicato nell'incendio della fabbrica della sua famiglia. La donna avrà una reazione molto dura e lascerà Villa Guarnieri. Poco dopo verrà a sapere che Vittorio Conti era a conoscenza dell'accaduto.

Nel frattempo le commesse di Milano prenderanno parte ad un concorso a loro dedicato e tra loronon mancherà Irene Cipriani. Tra i membri della giuria del concorso ci sarà anche Leonardo Crespi, l'uomo che aveva incontrato tempo fa.

Matilde scopre che Vittorio sapeva dell'incendio

Matilde non riuscirà più a convivere con Tancredi dopo aver saputo del suo coinvolgmento nell'incendio della fabbrica della sua famiglia. Sarà così che la donna lascerà villa Guarnieri. Non vedendola rincasare, Di Sant'Erasmo si presenterà da Vittorio, per verificare se la moglie è andata da lui.

Poco dopo Matilde ritornerà a casa con delle pessime notizie per il marito e, come se non bastasse, scoprirà che Vittorio era già al corrente della responsabilità di Tancredi nell'incendio e resterà sconvolta.

A causa di alcuni imprevisti, Vito non potrà accompagnare Maria fuori Milano. L'uomo si vedrà costretto a chiedere a Matteo di rimpiazzarlo e, seppur titubante, Portelli non si tirerà indietro.

Irene partecipa al concorso di miglior commessa di Milano

Nelle prossime puntate vedremo le Veneri del Paradiso apprendere di un concorso volto a premiare la migliore commessa di Milano. Irene sarà interessata a partecipare, così come anche la sua rivale del negozio di fronte, Lucia Giorgi. E mentre la capocommessa si preparerà per la sfida, finirà per sprofondare in un momento di incertezza.

Alfredo e le sue colleghe non esiteranno a supportarla. Intanto, tra i membri della commissione che dovranno assegnare il premio di miglior commessa di Milano figurerà anche il nome di Leonardo Crespi.

Ciro si commuove davanti al talento di Agata

Per la giovane Agata arriverà il momento di prendere una decisione in merito al corso di disegno e, senza interpellare suo padre e sua madre, si iscriverà.

Successivamente la ragazza informerà solamente Roberto di quello che ha fatto e lui proverà a parlare con i genitori di Agata per convincerli a supportare la figlia.

Poco dopo si verificherà una discussione tra Ciro e Concetta che riguarderà proprio Agata. Quest'ultima finirà per ascoltare involontariamente la conversazione. Alla fine, Ciro si commuoverà davanti al talento della sua giovane figlia e cambierà idea.