Ieri notte, quando le luci all'interno della casa del Grande Fratello erano già spente, Mirko Brunetti si è esibito in una nuova allusione su Vittorio Menozzi. Vedendo Marco Maddaloni dormire nel letto del 23enne gli ha infatti ricordato di 'restare con le spalle rivolte al muro' facendo una chiara allusione alla presunta omosessualità di Menozzi che però si è sempre dichiarato etero.

Diversi utenti stanno così chiedendo alla redazione via social di assumere dei provvedimenti.

Nuova frase fuori luogo di Mirko Brunetti contro Menozzi

Nella notte tra mercoledì e giovedì 30 novembre, Mirko Brunetti si è diretto in camera da letto insieme con alcuni compagni d'avventura.

Vedendo Marco Maddaloni condividere il letto con Vittorio Menozzi, Brunetti ha cercato di dispensare un consiglio al campione olimpico di judo: "Capito? Girati sempre verso il muro".

Il riferimento è al discorso della sera prima tra lui e Maddaloni, quando i due concorrenti stavano rientrando in casa avvolti da un'unica coperta, con lo sportivo ad aver con ironia affermato: "Non ti appoggiare dietro eh" e Mirko Brunetti a replicare: "No, non sono mica Vittorio".

Il grande Mirko che continua con le battutine contro Vittorio ha rotto davvero il cazzo #grandefratello #gf pic.twitter.com/wpHACC8Cbi — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) November 30, 2023

In passato, anche Anita Olivieri ha ipotizzato una presunta omosessualità da parte di Vittorio Menozzi che l'ha a sua volta definita una "bella ragazza" senza però mai corteggiarla.

La richiesta dei fan agli autori del programma

L'episodio non è passato inosservato ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra. Di conseguenza sul social X (ex Twitter) è scoppiata una polemica legata all'ennesima allusione di Mirko Brunetti nei confronti di Vittorio Menozzi.

L'utente che ha immortalato la scena ha sbottato: "Il grande Mirko che continua con le frasi infelici contro Vittorio ha rotto davvero tanto".

Un altro telespettatore ha parlato di episodio "gravissimo" poiché non è la prima volta che Menozzi viene preso di mira per una presunta omosessualità: "Non si possono permettere di fare queste insinuazioni su una persona, quando intervengono su questa cosa? Vergognoso". Secondo un ulteriore telespettatore la responsabilità sarebbe di Alfonso Signorini: "Lui crede che guardiamo il reality show solo per le storielle d'amore, altrimenti non avrebbe ricreato il teatrino a tre con Greta Rossetti che sta per entrare". A detta di un altro fan, gli autori dovrebbero prendere un provvedimento disciplinare nei confronti di Mirko Brunetti: "Andrebbe ammonito".