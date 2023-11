Nuove scintille al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Tutto è partito da un'insinuazione di quest'ultimo che ha fatto notare alla coinquilina di non aver rispettato il turno legato al lavaggio dei piatti dopo pranzo. Al contrario, Luzzi ha precisato di avere sistemato la cucina, ma non ha fatto in tempo ad asciugare le pentole perché è stata chiamata dalla regia per effettuare la linea della vita.

Luzzi e Garibaldi litigano per i lavori in casa

Una nuova discussione è scoppiata tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Quest'ultimo durante l'aperitivo ha fatto notare alla coinquilina di non avere lavato i piatti dopo il pranzo.

Luzzi ha immediatamente replicato: "Sei squallido". Inoltre ha tirato in ballo anche Anita Olivieri, colpevole di essere stata messa al corrente da Garibaldi su quanto accaduto poco prima. Beatrice Luzzi ha precisato di avere lavato tutte le stoviglie ma non è riuscita ad asciugare le pentole, perché è stata chiamata dalla regia per andare a fare la sua linea della vita. La discussione è proseguita tra i tre concorrenti che si sono lanciati delle frecciatine reciproche. Nel momento in cui Garibaldi ha esortato Luzzi a "sorridere alla vita", l'attrice ha risposto con sarcasmo: "Lo dice lui che è la tristezza in persona".

Giuseppe Garibaldi si sfoga con Chin, ma lei dà ragione a Beatrice Luzzi

Al termine della lite Giuseppe Garibaldi si è sfogato con Rosy Chin.

Scendendo nel dettaglio, il 30enne ha sostenuto di essere stanco per le continue frecciatine da parte di Beatrice Luzzi e ha ribadito di avere sempre pronunciato delle frasi ironiche. A differenza di quanto si potesse pensare, Chin ha spezzato una lancia a favore di Luzzi e ha redarguito il coinqilino: "C'era bisogno di dire questa cosa inutile?".

Inoltre la chef italo-cinese ha spiegato a Giuseppe Garibaldi che il problema non è la sua ironia ma il fatto di andare a raccontare tutto ad Oliveri e quindi metterla in difficoltà visto l'astio che c'è fra lei e Beatrice Luzzi.

Anita Olivieri in lacrime

Anita Olivieri essendo stata tirata in ballo senza alcun motivo da Beatrice Luzzi, si è confidata con Rosy Chin ed è scoppiata a piangere.

La giovane ha sostenuto di essere stanca delle critiche anche quando non fa nulla per provocare l'attrice: "Questa non mi molla". Secondo Olivieri, anche Giuseppe Garibaldi dovrebbe farla finita di metterla in situazioni che potrebbero metterla in difficoltà.

A quel punto Chin ha esortato la coinquilina a non dare peso alle discussioni. Poi le ha asciugato le lacrime e l'ha elogiata per essere una delle concorrenti più autoironiche all'interno del reality show.