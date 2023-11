Nella casa del Grande Fratello il clima è sempre più teso. Nella giornata di venerdì 10 novembre è scoppiato un nuovo litigio tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi. L’attrice, stanca dell’atteggiamento della ragazza, ha sbottato contro quest’ultima chiamandola strega.

Scontro tra Anita e Beatrice

Tutto è avvenuto quando Anita, nella mattinata di venerdì 10 novembre, ha dato una risposta in modo sgarbato a Beatrice. Nel pomeriggio, con l’intento di chiarire, Luzzi è andata da Anita la quale però ha sbottato dicendo: “Basta, non voglio parlare ti prego basta”.

A questo punto Beatrice è andata su tutte le furie per la risposta della ragazza e ha replicato dicendo: “Sei un ragazzina. Da quando sei entrata non fai altro che parlare male di me e ora mi dici di farla finita se vengo a chiederti un confronto. Smettila di farti gli affari miei allora, perchè è da quando sei entrata che tiri solo frecciatine a me. La verità è che in diretta state sempre a parlare male di me perchè non avete altro da dire. Sono stufa, ti devi fare una tua vita, sei una strega”. Anita a questo punto ha replicato dicendo che a lei di Beatrice non importa nulla e che, ovviamente, essendo al Grande Fratello quando le fanno domande su di lei è logico che deve dare una risposta.

Anita ha poi aggiunto: “Sono nei preferiti da sette settimane, fatti delle domande”. Beatrice ha continuato dicendo che il fatto che lei sia tra i preferiti la dice lunga su chi sia la vera giocatrice tra le due. Inoltre l’attrice ha concluso affermando che mentre lei si mette a nudo e gioca con la sua pelle, Anita invece si nasconde giocando con la sua.

Infine ha consigliato alla donna di non montarsi la testa, aggiungendo che gli autori non hanno mai chiesto niente a Beatrice di Olivieri perchè, probabilmente, se c’è in casa o no non fa nessuna differenza.

Lite anche tra Varrese e Angelica

Ma gli scontri nella casa non mancano neanche tra Massimiliano Varrese e Angelica. L’attore, già in mattinata, aveva confidato a Fiordaliso e Alex di essere deluso dall’atteggiamento di Angelica e da quanto emerso nella diretta di giovedì 9 novembre.

Secondo il concorrente, infatti, l’amica gli avrebbe mancato di rispetto rispondendogli con toni e modi di derisione e sopratutto senza averlo difeso dagli attacchi degli altri inquilini. Angelica ha cercato di chiarire la sua posizione ma Massimiliano è rimasto fermo sulla sua. A questo punto la ragazza ha sbottato dicendo: “Tu puoi dire quello che vuoi e ti aspetti che ti veniamo incontro, noi invece non possiamo proprio parlare”. Varrese per tutta risposta ha prima accusato la gieffina di essere stata sempre in silenzio e non aver mai preso una posizione per poi aggiungere stufo: “Tu non hai capito come mi hai parlato. Adesso cerchiamo di non rovinare il pranzo”.