Beatrice Luzzi e Anita Olivieri nelle scorse ore sono state protagoniste di un botta e risposta nella casa del Grande Fratello. Tutto è iniziato quando l'attrice ha chiesto ad Anita un confronto ma si è vista interrompere. A quel punto Beatrice ha perso la pazienza e ha invitato la coinquilina a smetterla di parlare male alle sue spalle, poi ha aggiunto che Anita sarebbe sostanzialmente irrilevante ai fini del gioco.

Lo sfogo di Beatrice

Dopo ormai circa 60 giorni di "convivenza forzata" al Grande Fratello, il rapporto tra alcuni concorrenti è ai ferri corti.

Stamattina, Beatrice Luzzi ha chiesto ad Anita Olivieri di avere un confronto, ma lei l'ha interrotta immediatamente spiegando di non voler discutere di prima mattina.

Al rifiuto della 25enne romana, Luzzi ha sbottato: "Sei una ragazzina. Smettila di farti gli affari miei, fatti una vita tua". Secondo Beatrice, la coinquilina dall'inizio del programma che non farebbe altro che sparare giudizi negativi sul suo conto e dire cattiverie su di lei: "Sei una strega". Infine ha affermato: "Se ci sei o non ci sei qua dentro è uguale".

La replica di Anita

Dopo avere ascoltato Beatrice Luzzi, Anita Olivieri ha replicato: "A me di te non me ne frega niente", poi ha precisato di avere fatto dei commenti su di lei solo ed esclusivamente perché in confessionale le hanno chiesto cosa pensasse su alcune dinamiche scaturite nella casa di Cinecittà.

Inoltre Oliveri ha affermato di essere la preferita dei concorrenti da svariate settimane, al contrario suo: "Fatti delle domande".

Il commento su Giuseppe Garibaldi

Nella seconda parte del confronto-scontro è stato tirato in ballo pure Giuseppe Garibaldi. Infatti Beatrice ha voluto sapere perché Anita ritenga che il 30enne stia giocando se sono così amici.

Dal canto suo la concorrente romana ha replicato: "Pensi che sia io il problema tra te e Giuseppe?" e ha chiesto all'attrice di non parlare della sua situazione sentimentale visto che non ne sa nulla.

Alla conversazione ha assistito anche Fiordaliso, la quale ha cercato di riportare la pace: secondo lei, entrambe le concorrenti hanno il diritto di commentare le dinamiche che scaturiscono all'interno del reality.

A quel punto Anita ha ribadito di non avere mai fatto commenti negativi su Garibaldi poiché lo ritiene un suo amico e riferendosi a Luzzi ha affermato: "Davvero, di te a lui ho detto solo cose belle, non voglio litigare con te". Infine Anita ha promesso a Beatrice che d'ora in poi non commenterà più né in confessionale né in puntata il rapporto fra lei e Giuseppe, visto che non vuole intromettersi in cose che non la riguardano.