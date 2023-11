Da quando Perla Vatiero è una concorrente del Grande Fratello le cose tra Mirko e Greta non vanno affatto bene. Il ragazzo si è lamentato dei "like" che la fidanzata ha messo ad alcuni tweet contro di lui, Greta ha risposto eliminando con photoshop dal suo ultimo post Instagram il tatuaggio che hanno fatto all'inizio della relazione. La tentatrice ha anche sbottato con quei fan che continuano a chiederle di fare qualcosa per riprendersi Brunetti, sempre più vicino alla ex Vatiero.

Il gesto dopo l'avvicinamento

Prima di sbottare sui social scrivendo che Mirko può stare con chi vuole, Greta ha fatto un gesto che ai più attenti fan non è sfuggito.

Dando un'occhiata alle ultime foto che Rossetti ha postato su Instagram è possibile notare un dettaglio che manca: il tatuaggio di coppia che ha fatto con Brunetti dopo Temptation Island non compare sul braccio della ragazza in nessuno degli scatti che ha pubblicato il 23 novembre.

C'è da precisare che l'influencer non ha rimosso la scritta "I tuoi occhi la mia cura" con il laser (perché nei video che ha messo tra le sue Story nelle ultime 24 ore si vede ancora) ma l'ha cancellato con photoshop.

Questa è una presa di posizione importante da parte della tentatrice che da una settimana sta assistendo alla convivenza tra Mirko e Perla nella casa del GF.

Le parole sul concorrente

Dopo essere rimasta in silenzio per circa sette giorni, inoltre, il 23 novembre Greta ha deciso di rispondere alle persone che le stanno suggerendo di fare qualcosa per evitare che Mirko torni con Perla.

"Basta, avete rotto. La mia decisione l'ho già presa", ha fatto sapere la ragazza su Instagram senza svelare se ha scelto di dare fiducia al fidanzato oppure lasciarlo.

In merito al timido riavvicinamento che c'è in corso tra Brunetti e Vatiero al GF, però, Rossetti ha detto: "Lui può fare quello che vuole e con chi vuole, basta che sia felice".

"Deve seguire il cuore e io non sto facendo nulla per impedirglielo. L'amore è libertà, se lo riscoprirà per un'altra persona sarò contenta", ha aggiunto l'influencer nello sfogo che è apparso tra le sue Story qualche ora fa.

Gli spettatori del reality-show sono quasi certi che lunedì prossimo ci saranno aggiornamenti su questa vicenda, anche perché Mirko dovrebbe essere informato delle parole che Greta ha usato di recente per commentare il loro rapporto a distanza.

Lacrime e abbracci tra gli ex

Ignaro di tutto quello che sta facendo e dicendo Greta all'esterno, Mirko continua a godersi la convivenza con Perla al GF.

L'altra sera i due ex hanno avuto un toccante confronto, infatti si sono parlati a lungo per cercare di risolvere le incomprensioni che li hanno portati a lasciarsi dopo cinque anni. Infine Brunetti e Vatiero hanno pianto ripercorrendo con la mente tutte le tappe del loro amore.