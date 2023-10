Se Perla ha ufficializzato la fine della frequentazione con il single di Temptation Island Igor, Mirko non ha ancora dato risposte definitive sulla sua relazione con Greta. I due sono in crisi da un paio di settimane e, stando a quello che postano sui social, non si vedono da tempo. Dando un'occhiata alle foto che Brunetti ha pubblicato il 4 ottobre sul suo profilo, molti fan hanno notato che sul suo braccio non comparirebbe più il tatuaggio che ha fatto con Rossetti dopo il reality-show.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Cosa sta succedendo tra Mirko e Greta?

I fan di Temptation Island se lo chiedono da settimane, ovvero da quando la ragazza ha sbottato sui social per l'incontro che il compagno ha avuto con Perla ad un evento della Fashion Week.

Da quello sfogo di Rossetti è passato un po' di tempo, ma nessuno si è più esposto per spiegare come stanno veramente le cose.

Dando un'occhiata ai profili social dei due giovani, ci si rende conto che stanno andando avanti con le loro vite e che, salvo situazioni che non sono state rese pubbliche, non prevedrebbero più incontri romantici o scambi di dolci dediche.

Qualche ora fa, inoltre, il romano ha attirato l'attenzione dei curiosi con un paio di fotografie che ha pubblicato su Instagram e che ha accompagnato con la seguente massima: "O zero o cento".

Il dettaglio sul personaggio di Temptation Island

In entrambi gli scatti che Mirko ha postato sul suo account, non si vede il tatuaggio che il ragazzo ha fatto non appena si è fidanzato con Greta.

I fan di Temptation Island hanno subito notato che nelle foto in questione la scritta "I tuoi occhi, la mia cura" non c'è, e la particolarità è che le immagini mettono in mostra entrambe le braccia di Brunetti, quindi in almeno una si sarebbe dovuta vedere quella frase.

Sul web, dunque, sta circolando la teoria secondo la quale il giovane potrebbe aver rimosso il tattoo che ha fatto in comune con Rossetti a pochi giorni dall'inizio della loro storia d'amore, un rapporto che da qualche settimana a questa parte è in stand-by.

Dando un'occhiata ai commenti che ci sono sotto questo post Instagram, si può leggere anche il parere di chi ha scelto l'ironia per giudicare questa situazione.

"Il laser, la mia cura", ha scritto un follower facendo riferimento al fatto che Mirko potrebbe aver cancellato il tatuaggio che aveva fatto con la tentatrice conosciuta nel villaggio quest'estate.

Le parole di Perla sul post Temptation Island

Se Perla ha confermato che si sono sentiti dopo la rottura a Temptation Island, Mirko non si è ancora esposto né sul rapporto che ha recuperato con la ex né su quello che ha attualmente con Greta.

La tentatrice non proferisce parola sul fidanzato (o ex, non si sa se i due stanno ancora insieme o si sono lasciati a seguito della crisi di qualche settimana fa), ma ci sta pensando Vatiero a regalare interessanti spunti di discussione su quello che è successo dopo la fine del reality-show condotto da Filippo Bisciglia.

"Abbiamo parlato a lungo, ne avevamo bisogno. Non c'è nessun rapporto e non torneremo insieme, lo escludo categoricamente", ha fatto sapere la ragazza sui social network qualche giorno fa.