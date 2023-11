Le anticipazioni della soap opera Un posto al sole in onda dal 27 novembre all'1 dicembre 2023 su Rai 3 annunciano che Eugenio Nicotera deciderà di sospendere dal lavoro il poliziotto Damiano e quindi Viola si arrabbierà credendo che lo abbia fatto solo per vendicarsi.

Viola litiga con Eugenio

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che Rosa confiderà a Giulia che è stato moto difficile per lei abbandonare l'idea di avere un futuro con Damiano. Nel frattempo, Viola sarà costretta ad ammettere che la relazione con il poliziotto non sta andando come lei pensava, mentre Damiano sarà costretto nuovamente a dover scegliere fra il ruolo di poliziotto e l'amicizia che da tempo lo lega ad Eduardo.

Alla fine, l'uomo farà una scelta molto difficile e controversa che lo porterà a rischiare anche il lavoro.

Ben presto Eugenio lo verrà a sapere e si infurierà nei suoi confronti tanto da sospenderlo. Viola quando saprà dei problemi lavorativi del compagno deciderà di prendere la situazione in mano, affrontando il suo ex. Nel corso del confronto, la donna accuserà Eugenio di aver sospeso Damiano solo per vendicarsi di lui.

Diego prova ad avvicinarsi a Ida

Ida non se la sentirà più di vivere grazie alla generosità di Marina e Ferri e deciderà di cercarsi un lavoro. Questa decisione la porterà a frequentare più assiduamente Diego che traviserà un suo gesto carino con qualcosa di più e tenterà di avvicinarsi a lei, ma le cose però non andranno come sperava.

Filippo cerca un co-conduttore per la trasmissione radiofonica

Michele incontrerà diversi candidati per il ruolo di co-conduttore del suo programma radiofonico. Tutti i candidati però non saranno adeguati. A quel punto Filippo gli consiglierà di chiedere a Micaela di affiancarlo. Michele non la prenderà per niente bene e la giovane snobberà completamente la proposta.

Ma Serena interverrà nella questione, riuscendo a convincere la sorella a fare un provino. Il primo tentativo fatto da Micaela fallirà, ma la giovane tenterà di avere una seconda chance.

Clara e Alberto sempre più distanti

Clara sarà sempre più turbata dall'azione legale intrapresa da Alberto contro di lei a causa di Eduardo.

Così Niko tenterà di mediare fra le due parti, ma Palladini sembrerà irremovibile.

Intanto Eduardo chiederà a Clara di lasciare Napoli, mentre Alberto continuerà ad adoperarsi per toglierle il bambino. Alla fine, la giovane prenderà una difficile decisione, ancora non rivelata dalle anticipazioni.

Mariella e Guido discutono

Intanto Rosa deciderà di dare un taglio netto al passato, anche se delle nuove difficoltà economiche la metteranno in difficoltà.

Infine Guido e Mariella discuteranno dopo un problema al piccolo Lollo.