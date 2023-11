Continua il riavvicinamento tra Mirko e Perla nella casa del GF: l'altra sera i due ex fidanzati hanno fatto un romantico lento su richiesta dei coinquilini (come "penitenza" nel gioco della bottiglia) e l'emozione ha travolto sia loro che i telespettatori. Se Greta è ancora in silenzio su tutto quello che sta accadendo a Cinecittà, i suoi familiari fanno sapere di desiderare altro per lei: il fratello dice che esulterebbe di fronte al ritorno di fiamma tra Brunetti e Vatiero, la mamma che la giovane meriterebbe di più.

I pareri dei parenti sul riavvicinamento al GF

Durante l'ultima puntata del GF Mirko ha pensato di chiudere la storia con Greta perché non gli è piaciuto il "like" che la ragazza ha messo ad un commento contro di lui ("Mandalo a quel paese, fa il piacione con tutte"): Rossetti ha reagito a queste riflessioni del compagno con un "attendo" scritto sui social network, poi ha sposato il silenzio.

Ad esporsi, però, ci hanno pensato due suoi familiari: nel corso della giornata di ieri, infatti, due parenti della tentatrice hanno fatto sapere di essere contenti del riavvicinamento tra Brunetti e la sua ex.

Il fratello di Greta, ad esempio, ha risposto così a chi in diretta su Tik Tok gli ha chiesto come reagirebbe al ritorno di fiamma tra Mirko e Perla: "Esulterei".

La frecciatina al concorrente del GF

Ancora prima del fratello Josh è stata mamma Marcella a prendere posizione sugli ultimi sviluppi che ci sono stati nel "triangolo" Mirko-Greta-Perla.

In una Story che ha postato su Instagram il 21 novembre, infatti, la madre di Rossetti si è rivolta alla figlia scrivendo "Meriti di più amore mio" e l'ha anche taggata per specificare che quel messaggio era per lei.

Insomma gran parte dei familiari della single di Temptation Island si sono detti favorevoli al ritorno di fiamma tra i due concorrenti del GF anche se questo porterebbe alla rottura tra la loro cara e Brunetti.

L'influencer sta stupendo i fan perché fino ad ora non ha ancora commentato quello che sta accadendo tra le mura di Cinecittà, neppure i dubbi che Mirko ha palesato sul futuro della loro relazione.

Un romantico lento tra le mura del GF

Da quando Perla è entrata nella casa del GF Mirko parla sempre meno di Greta e della loro relazione.

L'altra sera il gioco della bottiglia ha fatto riavvicinare i due ex fidanzati in diverse situazioni: una "penitenza" prevedeva che Brunetti togliesse con la bocca la marmellata dal naso di Vatiero, un'altra che i due ballassero un lento al centro del salone.

Tutti gli inquilini hanno accerchiato la "coppia" e hanno osservato gli abbracci e gli sguardi di complicità che ci sono stati mentre in diffusione c'era il brano "I will always love you".

I protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island hanno fatto questo romantico ballo e per la prima volta dopo la rottura sono stati stretti per più di un minuti sussurrandosi dolci parole all'orecchio.