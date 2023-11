La terza stagione di Terra Amara in onda su Canale 5 si concluderà con l'ennesimo dramma che avrà come protagonista Zuleyha, la quale scoprirà che suo marito Demir è stato rapito e portato via misteriosamente.

Dei banditi faranno irruzione all'interno della villa e metteranno in serio pericolo la vita di tutti gli abitanti. Mentre Zuleyha riuscirà a mettersi in salvo, Demir si ritroverà vittima degli assalitori e di lui si perderanno le tracce.

Demir evade dal carcere e corre da Zuleyha: come finisce la terza stagione di Terra amara

Dopo le accuse di Umit, la quale sosterrà che Demir abbia cercato di ucciderla gettandola dalle scale della sua abitazione, l'uomo finirà in carcere e sarà chiamato a scontare la sua pena.

Un verdetto ingiusto per il ricco Yaman, consapevole del fatto di non aver neppure sfiorato la sua ex amante. Umit è caduta da sola da quelle scale in seguito a uno scontro verbale con Fikret.

La donna però porterà avanti la sua tesi perché vorrà rendere a Demir la vita impossibile e per fare in modo che non sia felice al fianco di Zuleyha.

Tuttavia la permanenza in carcere di Demir non durerà a lungo, grazie all'aiuto di Fikret riuscirà a eludere la sicurezza e a evadere dal carcere.

Demir viene catturato e portato via dai banditi

Demir si recherà subito a Villa Yaman per chiedere a Zuleyha di fare le valigie in fretta e furia, prendere i bambini e prepararsi a scappare via per sempre da Cukurova.

Seppur frastornata la donna accetterà la proposta del marito, ma le cose non andranno nel verso sperato in seguito all'arrivo di un gruppo di banditi armati che faranno irruzione nella villa.

Nel giro di poco tempo riusciranno a creare il terrore all'interno della tenuta, distruggendo tutto e mettendo in pericolo le vite dei presenti.

Demir si renderà conto subito della gravità della situazione e metterà in salvo la moglie e i piccoli Adnan e Leyla, permettendo loro di scappare via ed evitare il peggio.

Zuleyha scopre che suo marito è stato rapito

Demir e Fikret resteranno nella tenuta per cercare di combattere e tener testa agli assalitori, ma non riusciranno ad avere la meglio.

Demir si ritroverà vittima dei banditi, che dopo averlo catturato lo porteranno via dalla tenuta e ne faranno perdere le tracce.

Un duro colpo per Zuleyha, che dopo questo attentato scoprirà che suo marito è stato rapito e non esiterà a mettersi sulle sue tracce sperando di poterlo riportare sano e salvo a casa.