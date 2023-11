Letizia Petris e Paolo Masella sono sempre più vicini al Grande Fratello. Tuttavia la concorrente si è lasciata scappare un commento che non è passato inosservato ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra. Parlando con Paolo, Letizia ha chiesto perché non usi un profumo e lo ha invitato ad usarlo. La concorrente non intendeva dire che il coinquilino curi poco la sua igiene personale, ma che indossando un profumo lascerebbe un ricordo alle persone che incontra.

Il commento di Letizia su Paolo

Il 1° novembre, alcuni concorrenti si sono ritrovati a parlare nel salotto della casa di Cinecittà.

A un certo punto Letizia Petris si è avvicinata a Paolo Masella e non sentendo alcun odore ha fatto una domanda ben precisa: "Tu non usi il profumo, vero? Perché?". Il macellaio ha rivelato di non avere una cultura del profumo, ma Letizia ha replicato: "Dovresti iniziare. Qual è il tuo profumo? Quello della tua pelle?". In disaccordo con quanto affermato dalla coinquilina, Masella ha precisato che i profumi si possono comprare in un negozio, quindi non ha alcun senso associare un profumo a una determinata persona.

Ragazzi,

giuro che commentando i vari personaggi del GF con un mio conoscente,avevamo fatto una scommessa.

HO VINTO!!!!!!#grandefratello pic.twitter.com/yO12XIAkJk — Lalla (@Lalla84455247) November 1, 2023

L'ironia di alcuni utenti del web

In seguito alla conversazione fra Letizia Petris e Paolo Masella sui social non sono mancati alcuni commenti ironici.

A detta di alcuni utenti, Letizia avrebbe trovato un modo elegante per dire a Paolo che emana un cattivo odore. Stando al commento di altri fan, Letizia avrebbe lasciato intendere che è sempre bello sentire il profumo addosso a una persona. Con ironia un utente ha affermato: "Il 'dovresti iniziare' di Letizia è un po' come dire che puzza".

Non è la prima volta che Letizia Petris fa dei commenti legati all'igiene personale dei suoi compagni d'avventura. Nei giorni scorsi, la concorrente si è odorata le mani dopo avere toccato i capelli di Giselda Torresan per farle una coda.

Petris-Masella: la situazione attuale

Paola Masella si è dichiarato a Letizia Petris, sostenendo di non vederla come una semplice amica.

Dal momento che la ragazza è fidanzata, il macellaio ha detto di voler fare un passo indietro in segno di rispetto. Da quando Letizia ha ricevuto una lettera da parte del fidanzato Andrea in cui è apparso freddo e distaccato, la concorrente si è avvicinata ulteriormente a Paolo. Tra i due concorrenti non è ancora scattato il bacio, ma ci sono spesso degli abbracci. Inoltre trascorrono parte del tempo a fare delle lunghe chiacchierate. Paolo Masella in più occasioni ha detto di volersi sbilanciare, ma fin quando Letizia non lascerà intendere di essere pronta a fare un passo in più verso di lui preferisce non andare oltre la semplice amicizia.