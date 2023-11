Nelle puntate della soap opera turca Terra Amara che i telespettatori italiani vedranno i prossimi mesi, Sermin e la figlia Betul vivranno un periodo buio sia a livello personale che finanziario.

La vita di Zuleyha Altun e del nuovo marito Hakan Gümüşoğlu intanto sarà in serio pericolo dopo il matrimonio, poiché verranno minacciati da Hamran Said.

Zuleyha e Hakan si sposano, Fikret deciso a far arrestare Abdülkadir

Gli spoiler sui futuri episodi in programmazione su Canale 5, svelano che Zuleyha dopo la morte di Yilmaz e di Demir si rifarà una nuova vita al fianco di Hakan.

Ben presto i due convoleranno a nozze, ma prima di sposarsi faranno i conti con un imprevisto: in particolare la sindaca che dovrebbe celebrare l'unione scomparirà per diverse ore a causa di Vahap, che le ruberà l' automobile per fuggire dalla polizia. Comunque tutto andrà nel migliore dei modi, visto che Hakan e Zuleyha si sposeranno appena la sindaca si farà viva.

Nel contempo Fikret vorrà farla pagare ad Abdülkadir per aver commissionato la morte di Ali Rahmet Fekeli e sarà deciso a far finire dietro le sbarre l’assassino di suo zio.

Intanto a Cukurova arriverà Zeynep, una vecchia conoscenza di Cetin, per lavorare a scuola come insegnante di chimica. Sin da subito Fikret e Zeynep saranno attratti l’uno dall’altra dopo essersi conosciuti grazie a Lutfiye e Cetin.

Hamran Said vuole vendicare la morte del padre, Sermin e Betul derubate da Colak

Successivamente Abdülkadir farà sapere a Hakan che in città è giunto Hamran Said, il figlio di uno dei più grandi gangster libanesi per vendicare la morte del padre. Il nuovo arrivato minaccerà di morte Zuleyha, Hakan e Abdülkadir attraverso delle fotografie della moglie e dei suoi figli.

Intanto Betul e Sermin si troveranno in una complicata situazione a causa di Colak, il quale le farà rimanere senza soldi dopo averle derubate. Ben presto Zuleyha dopo aver scoperto che Colak tratta male i suoi lavoratori, si alleerà con Fikret e Hakan per far ricevere uno stipendio dignitoso alle donne di Cukurova.

Nel frattempo Hakan dopo aver rafforzato la sorveglianza alla villa Yaman, si alleerà con Abdülkadir contro il nemico Hamran all’insaputa della moglie Zuleyha.

Ben presto Hamran tenderà una trappola ad Hakan e gli punterà una pistola alle spalle: a evitare il peggio sarà l’arrivo di Abdülkadir.

Hakan, a seguito della fuga di Hamran, trascorrerà poi la luna di miele con Zuleyha in un lussuoso hotel, dove la farà insospettire con la sua eccessiva premurosità.