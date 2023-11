Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 3 novembre, continuerà la disperata ricerca di Zuleyha, scomparsa nel bosco da un giorno, mentre Demir trascorrerà l'ultimo giorno di vacanza con la dottoressa Umit. Fikret confesserà a Fekeli di aver avuto un litigio con Zuleyha, ma negherà la responsabilità della sua scomparsa. Demir riceverà la notizia che Zuleyha non è tornata a casa e che non si riesce a trovarla e farà ritorno a casa per unirsi alle ricerche.

Demir è ignaro della scomparsa di sua moglie Zuleyha

La frenetica e disperata ricerca di Zuleyha sarà destinata a protrarsi, è trascorso un intero giorno e Zuleyha è ancora nel bosco, nessuno, finora, è stato in grado di rintracciarla.

Nel frattempo, Demir trascorrerà l'ultimo giorno all'aperto in compagnia della dottoressa Umit, ignaro di quello che è successo a sua moglie. Fikret, tormentato dalla coscienza e dalla preoccupazione per Altun, deciderà di confidarsi con Fekeli, svelando i dettagli di un acceso litigio avuto con Zuleyha.

Fekeli e Fikret cercano Zuleyha nel bosco

Fikret racconterà a Fekeli che Zuleyha l'ha sorpreso mentre usciva dall'azienda di Demir, la Holding Yaman, con un quadro e che, sospettando fosse lui il responsabile delle lettere minatorie alla sua famiglia, l'ha seguito. Tuttavia, Fikret ribadirà con decisione che il loro alterco non ha nulla a che fare con la misteriosa sparizione di Zuleyha, e dichiarerà con fermezza la sua innocenza.

A questo punto, Fikret ed Ali Rahmet, con il cuore pervaso dall'ansia, si recheranno nel luogo in cui è stata vista per l'ultima volta la signora Yaman, ma Zuleyha sarà distesa a terra, in uno stato d'impotenza tale da non poter chiedere aiuto.

Demir scopre che Zuleyha è scomparsa in Terra amara

Demir, nel frattempo, tornerà a Cukurova dopo il weekend in compagnia dell'amante e, dopo aver accompagnato Umit fino a casa sua, l'uomo sarà pervaso dalla preoccupazione per i suoi figli e comporrà il numero della tenuta per ottenere notizie.

In quel momento, una voce tremante al telefono, quella di Sevda, gli annuncerà con sgomento che sua moglie Zuleyha è scomparsa nel nulla, scuotendo Yaman in profondità e gettandolo in uno stato di angoscia e ansia incolmabile. Questo tragico annuncio lo costringerà a fare immediato ritorno a casa e ad unire anche le sue risorse insieme a quelle di Fekeli per rintracciare la donna sparita.