Nella casa del Grande Fratello, l’arrivo di Perla Vatiero ha letteralmente destabilizzato Mirko Brunetti. Già dopo la puntata di lunedì 20 novembre 2023, lo stesso gieffino aveva ammesso di avere dei dubbi su Greta Rossetti. Nelle ultime ore il ragazzo ha confessato di non sentire le cose di prima e di aver commesso degli errori con Greta.

Lo sfogo di Mirko su Greta e Perla

Nella giornata di martedì 21 novembre 2023 Mirko era in giardino insieme ad Angelica Baraldi. Il ragazzo ha iniziato a parlare dicendo che non riesce ad avere un quadro generale del suo rapporto con Perla e di non riuscire a trattenersi dal dedicare alla sua ex delle attenzioni ed essere premuroso con lei.

L’ex volto di Temptation Island ha continuato dicendo: “Mi viene spontaneo essere premuroso con lei e non riesco a farne a meno. Io ho sbagliato con Perla. Perchè subito dopo essermi lasciato sono andato a 1000 con Greta e lì dovevo avere più tatto, invece ho sbagliato. Se Perla sta male, io sto male. Ma anche lei fa lo stesso con me”. Il gieffino ha poi continuato il suo sfogo ammettendo che avere in casa la sua ex per lui è una cosa molto bella anche se non riesce a percepirla proprio così perchè non può comportarsi in un certo modo. Mirko ha poi parlato del suo rapporto con Greta Rossetti: “Con Greta all’inizio c’era molta alchimia sia mentale che fisica. Adesso invece non ritrovo più questa cosa e questo mi manda in confusione.

Il sentimento che provavo inizialmente per lei, ora non lo sento più”. Sembra dunque che l’arrivo della sua ex abbia veramente riacceso in Mirko Brunetti dei nuovi dubbi e non resta, dunque, che attendere i prossimi giorni per scoprire quali saranno le prossime mosse del ragazzo.

Un ballo lento per Perla e Brunetti

Intanto, sempre nella serata di martedì 21 novembre, il Grande Fratello ha organizzato il gioco della bottiglia.

Durante un obbligo Mirko e Perla si sono ritrovati a ballare un lento. Durante il ballo il ragazzo ha sussurrato all’orecchio della sua ex fidanzata di essere dispiaciuto che, in questi tre mesi in cui si sono lasciati, entrambi si siano fatti la guerra e detti delle cattiverie. Perla ha replicato dicendo che è stato ingiusto avere questo atteggiamento e che tante cose non hanno avuto senso.

Poco prima che il lento finisse, Brunetti ha sussurrato nuovamente a Perla che è molto contento che le cose tra loro due adesso vadano meglio. Nonostante gli scontri del passato, sembra che all'interno della casa del Grande Fratello l'ex coppia abbia ritrovato la propria serenità.