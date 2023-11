Nelle prossime puntate di Terra Amara Gaffur farà un gesto d'amore per la sua Saniye: dopo anni trascorsi a vivere in una casa non loro ne comprerà una. Saniye farà i salti di gioia e non riuscirà a credere che il marito, finalmente, ne abbia combinata una giusta. La felicità, però, durerà per poco: Saniye morirà insieme a Gülten in un incidente stradale e lascerà Gaffur da solo con la piccola Üzüm.

I pasticci di Gaffur

Nelle puntate di Terra amata andate in onda di recente Gaffur ne ha combinate di tutti i colori. Ha mentito a Saniye e Gülten in merito a un terreno, appartenente alla sorella, da lui ipotecato per sanare un debito e per questo motivo la moglie l'ha cacciato di casa.

Senza un tetto sulla testa ha iniziato a girovagare per la città, stabilendosi poi abusivamente nella piccola villa di Müjgan, motivo per cui Demir ha deciso di mandarlo via dalla tenuta. Alla fine però, per pure caso, ha salvato la stalla degli Yaman dopo l'incendio appiccato da Fikret, per questo Demir gli ha concesso di tornare.

La sorpresa di Gaffur

Saniye nella soap si sta assentando per un periodo abbastanza lungo, perché ai tempi in cui è stata registrata la terza stagione l'attrice che la interpreta, Selin Yeninci, ha avuto il Covid e ha trascorso un periodo abbastanza lungo in terapia intensiva.

Saniye, però, tornerà e Gaffur avrà modo di farle una bella sorpresa regalandole una casa.

Loro hanno sempre vissuto in una abitazione abbastanza modesta che li è stata data dalla famiglia Yaman, ma molto presto potranno avere un loro nido d'amore da condividere con la piccola Üzüm.

Saniye vittima di un incidente stradale

Un giorno Gaffur porterà Saniye e Üzüm davanti a una casa, e annuncerà che l'ha comprata appositamente per loro.

La donna, viste le vicissitudini del marito, sarà un po' titubante e non riuscirà a capire come sia riuscito comprare una casa. Allora Gaffur le spiegherà che per racimolare i soldi ha venduto un terreno a Raşit. Vorrà che la moglie si fidi di lui, per questo le mostrerà l'atto di vendita.

Finalmente Gaffur ne ha combinato una giusta e Saniye non esiterà a ringraziarlo abbracciandolo, ma la loro felicità durerà ben poco a causa di un incidente stradale che avrà come vittima Saniye.

Gaffur resta solo dopo la morte di Saniye

Pochi giorni dopo Saniye si troverà in macchina con Gülten, quando improvvisamente si forerà una gomma. Scenderanno per cambiarla, ma la ruota di scorta scivolerà lungo la carreggiata. Nel tentativo di recuperarla le due donne verranno investite da un'auto: Saniye morirà sul colpo, Gülten poco dopo in ospedale.

A Gaffur crollerà il mondo addosso e dopo quella tragedia deciderà di non trasferirsi più nella nuova casa, ma di rimanere nella tenuta Yaman con la piccola Üzüm.