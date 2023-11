Greta Rossetti continua a commentare sui social il comportamento di Mirko al Grande Fratello: anziché preoccuparsi dell'imminente ingresso di Perla nella casa, però, la ragazza sta mostrando gelosia per gli avvicinamenti che il fidanzato ha con Angelica. Su Instagram, ad esempio, la tentatrice ha postato un video sulla reazione a caldo che ha avuto mentre Brunetti massaggiava la schiena di Baraldi per penitenza.

Le parole sul contatto tra le mura del GF

Visto che la diretta del GF prevista per il 15 novembre è stata rimandata di 24 ore, gli inquilini hanno deciso di passare il tempo giocando.

Mirko ha perso una partita a carte con Angelica e gli altri hanno deciso la sua penitenza: un massaggio sulla schiena della coinquilina in salotto. Brunetti ha eseguito gli ordini, ma vedendo il tutto in televisione Greta non ha apprezzato il suo comportamento.

Tra le Story che ha caricato su Ig ieri sera, infatti, spicca quella in cui l'influencer strabuzza gli occhi vedendo live l'avvicinamento tra il fidanzato e Baraldi (che per farsi massaggiare si è tolta la maglietta ed è rimasta con la schiena totalmente scoperta).

In un primo filmato Rossetti non parla e inquadra solo le sue espressioni facciali perplesse e infastidite per quello a cui stava assistendo dal divano di casa.

Lo sfogo dopo il faccia a faccia al GF

Poco dopo Greta ha postato altri video nei quali ha spiegato a parole quello che ha provato vedendo Mirko e Angelica così vicini.

"Se commento dite che sono matta, se non commento mi chiedete come faccio a stare calma. Ragazzi io così divento matta", ha fatto sapere la ragazza sui social network.

Anche se non ha apprezzato il massaggio che il suo fidanzato ha fatto ad una persona che non le sta affatto simpatica, Rossetti si è sbilanciata in parte sulla vicenda: "Non penso niente, sto guardando il GF ma non ho nulla da dire".

"Che cosa devo dire? Ho visto quello che avete visto anche voi", ha concluso l'influencer sul suo profilo.

Attesa per l'ingresso di Perla al GF

Anche se l'ha ammesso in parte è chiaro che a Greta non ha fatto piacere vedere Mirko massaggiare la schiena nuda di Angelica, soprattutto visti i loro precedenti.

Rossetti è entrata nella casa del GF per confrontarsi con Baraldi sul termine "gatta morta" che le aveva attribuito sui social network: tra le due non c'è simpatia e la tentatrice non ama vedere il suo fidanzato così vicino alla "rivale".

"Lei si incavola per questo massaggio e non perché lui si dispera e sta in loop per Perla da due giorni a questa parte", ha commentato una fan nelle scorse ore.

In effetti l'influencer ha detto più volte di non temere l'ingresso di Vatiero come concorrente, soprattutto perché secondo lei sarebbe un capitolo chiuso per Mirko mentre Angelica è una novità.