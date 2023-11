Mercoledì 15 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo blog riguardanti il Trono Classico, in studio sono arrivati nuovi corteggiatori per Ida Platano che ha regalato dei fiori a un ragazzo, per via di uno screzio avuto nella precedente registrazione.

Trono Classico: in arrivo nuovi corteggiatori per Ida

Durante la registrazione di ieri, è stato dedicato un ampio spazio al Trono Classico che vede protagonista Ida Platano.

La 42enne ha deciso di regalare un mazzo di fiori a un ragazzo, perché nella precedente puntata lo aveva trattato un po' male.

Dunque ha deciso di farsi perdonare per i modi bruschi avuti nei sui confronti. Inoltre sono arrivati nel dating show di Maria De Filippi dei nuovi corteggiatori pronti ad avviare una conoscenza con l'ex dama del Trono Over. Tra gli spasimanti arrivati nel programma, Ida ha deciso di tenere un ragazzo originario di Cuba. Durante la scorsa puntata, alcuni corteggiatori avevano deciso di abbandonare il programma quando hanno scoperto che sul trono c'era seduta Ida Platano.

Trono Over: Armando Incarnato assente, lite tra Barbara-Aurora e Roberta

Per quanto riguarda il Trono Over dagli spoiler è emerso che Armando Incarnato non era presente alla registrazione. Il cavaliere campano dopo una lunga assenza era tornato nella precedente puntata e aveva discusso con Cristina, dandole anche un due di picche.

Al momento non è dato sapere il motivo dell'assenza di Incarnato, ma potrebbe essersi assentato per motivi personali. Invece Barbara De Santi, Aurora Tropea e Roberta Di Padua hanno avuto una discussione piuttosto accesa. Barbara De Santi si è seduta al centro dello studio anche per parlare della conoscenza con Marcantonio: tra i due volti di U&D sta proseguendo a gonfie vele.

Al contrario Claudia Lenti e Alessio Pilli Stella hanno deciso di interrompere la frequentazione: tra i due i litigi sono maggiori dei momenti trascorsi in serenità, quindi hanno deciso di smettere di uscire.

Brando e Cristian: nessuna novità

In merito al percorso dei tronista Brando e Cristian Forti non c'è nessuna novità.

Il primo era presente in studio, ma non è mai intervenuto così come le sue corteggiatrici.

Sul secondo invece sappiamo solamente che Virginia Degni era presente in studio anche se irritata con Cristian. Quest'ultimo nella precedente puntata aveva deciso di andare a riprendere le corteggiatrici che avevano deciso di lasciare il programma vedendo che il tronista non riusciva ad avere un atteggiamento chiaro visto che continua a baciare tutte le ragazze.