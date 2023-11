Zuleyha Altun in Terra Amara si troverà in difficoltà a causa della nuova nemica Betul Arcan. A seguito della morte di Demir, il quale verrà ritrovato senza vita all’interno di un edificio abbandonato, la fanciulla sarà sfrattata dalla tenuta poiché non avrà i soldi necessari per saldare dei debiti.

Zuleyha chiude la relazione con Hakan e lo accusa di aver ucciso il suo defunto marito Demir

Zuleyha (Hilal Altınbilek) metterà fine alla relazione intrapresa con il nuovo compagno Hakan (İbrahim Çelikkol) che le aveva fatto credere di chiamarsi Mehmet Kara: la ragazza oltre a ordinare all’uomo di vendergli le azioni della società Yaman, gli chiederà di abbandonare Cukurova.

A questo punto Altun la farà pagare ad Hakan sequestrandolo e lui messo alle strette le rivelerà che il suo defunto marito Demir (Murat Ünalmış) l'ha tradito in passato: “Mi ha pugnalato alle spalle. Non ho mai provato a farti del male.”

Zuleyha premerà in grilletto della sua pistola per errore finendo per ferire Hakan, nell’istante in cui arriverà Fikret (Furkan Palali). Poco dopo Hakan si sfogherà con l’amico AbdulKadir (Erkan Bektaş), dicendogli che Altun lo considera l’assassino di Demir.

Betul mette nei guai Altun, Hakan salva la vita al piccolo Kerem Alì

Successivamente il pubblico ministero annuncerà a Zuleyha che la tenuta Yaman sarà messa all’asta se non pagherà 10 milioni di debiti: ci sarà lo zampino di Betul (Ilayda Cevik), infatti pretenderà che Colak (Altan Gördüm) acquisti la villa per sfrattare Altun.

Intanto Sermin (Sibel Taşçıoğlu) riceverà un netto rifiuto dal direttore di un giornale, quando gli chiederà di far sapere pubblicamente che Zuleyha è costretta a dare dei soldi allo Stato: "Ho uno scandalo sugli Yaman." Sermin e Fusun (Yeliz Doğramacılar) però saranno certe che Altun non potrà fare nulla per saldare i suoi debiti: Hakan dopo aver ascoltato la conversazione verrà cacciato dalla villa da Zuleyha che respingerà il suo aiuto.

Degli strani uomini obbligheranno Fikret a pagare 10 milioni se non vorrà essere separato dal piccolo Kerem Alì, quando preleverà i soldi dalla cassaforte del cotonificio per consegnarli a Zuleyha.

In seguito Kerem Alì verrà messo in salvo da Hakan dopo essere stato rapito, invece gli uomini di Colak si impossesseranno dei gioielli che Altun aveva ordinato a Gaffur (Bülent Polat) di vendere.

A quel punto Zuleyha e tutti i suoi dipendenti si vedranno costretti ad alloggiare in un albergo per non avere più un posto dove stare, mentre Fikret ringrazierà Hakan per aver salvato Kerem Alì e lo inviterà a lasciare la città.

Infine Betul sarà determinata a sposare Colak per ereditare tutto ciò che possiede.