Terminata la 20^ puntata del Grande Fratello, Paolo Masella si è ritrovato a parlare con Mirko Brunetti e ha spiegato di voler porre fine alla conoscenza con Letizia Petris. A tal proposito Paolo ha spiegato di essere sempre stato sé stesso e di non rimpiangere nulla di quanto fatto nei confronti della fotografa, ma di essere convinto che lei non nutra lo stesso interesse verso di lui.

La decisione di Masella

Durante la puntata del 16 novembre Alfonso Signorini è tornato a parlare del rapporto tra Letizia Petris e la sua ex Nicole Conte, mentre in merito alla frequentazione tra Letizia e Paolo ha preferito non dire nulla, notando un momento di crisi fra i due.

Al termine della diretta Masella si è sfogato con Mirko Brunetti e ha rivelato di voler mettere un punto alla conoscenza con Petris: "Basta, ho chiuso".

Il giovane romano si è detto sicuro di non avere sbagliato nulla durante la frequentazione e ha precisato di non nutrire rancore verso la coinquilina. Secondo Paolo, semplicemente da parte di Letizia non c'è la stessa voglia di intraprendere una relazione.

A quel punto Mirko si è detto spiazzato per la decisione del coinquilino, visto che lo vedeva molto preso. Tuttavia gli ha consigliato di mettere sé stesso al primo posto e quindi di pensare prima al proprio bene e poi a quello di Letizia.

Il confronto tra Paolo e Letizia

Nel pomeriggio di questo venerdì, intanto, Letizia Petris e Paolo Masella si sono ritrovati nel letto per un confronto.

Il concorrente romano ha ribadito il suo forte interesse nei confronti della coinquilina, ma al tempo stesso ha detto di non vedere la stessa cosa dall'altra parte, pertanto si è detto pronto a fare un passo indietro. In replica Letizia Petris ha recriminato di non aver avuto il tempo di dimostrare il proprio interesse, ma se questa è la decisione di Masella non può fare altro che accettarla.

Inoltre ha aggiunto che forse ha ragione Beatrice Luzzi: Paolo ha bisogno di una ragazza sicura al suo fianco.

La conversazione fra i due concorrenti si è conclusa con un abbraccio.

Il commento degli altri concorrenti

Nella giornata di giovedì Paolo Masella si era sfogato con Angelica Baraldi e con Alex Schwazer. Il concorrente romano aveva riferito di essere rimasto male dopo che nella notte Letizia, in un momento "no", anziché cercare la sua spalla si era avvicinata a Vittorio Menozzi.

Secondo Angelica, Masella si è comportato esattamente come va fatto all'inizio di una conoscenza, quindi dovrebbe smetterla di dare attenzioni a una persona che non ricambia. Anche Schwazer ha sostenuto che Paolo non ha nulla da recriminare.