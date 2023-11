Nelle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 l'attenzione sarà focalizzata su Zuleyha Altun. Dopo un confronto avuto con Mujgan scoprirà che Umit è stata l'amante di Demir e a quanto pare sarebbe disposta a fare di tutto pur di riconquistarlo. Zuleyha non riuscirà a tollerare il tradimento del marito, per questo prenderà una decisione drastica: con Adnan e Leyla fuggirà a Cipro. Demir proverà a raggiungerla, ma la ragazza sarà determinata a non fare un passo indietro.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan ha un confronto con Zuleyha

Fekeli e Lutfiye informeranno Mujgan che Umit era la fidanzata di Fikret. In questo modo la ragazza comprenderà che i due si sono coalizzati per portare avanti una vendetta ai danni della famiglia Yaman. Mujgan si sentirà presa in giro sia da Fikret che da Umit, con la quale aveva instaurato un bel rapporto di amicizia. Inizierà a provare dei sensi di colpa nei confronti di Zuleyha, per questo motivo le chiederà un incontro alla periferia di Cukurova. Vorrà scusarsi per il male che le ha fatto e le svelerà che Demir e Umit sono stati amanti. Deve prestare massima attenzione anche perché Umit vuole portarle via Demir. Le parole della donna sorprenderanno Zuleyha, in quanto non si sarebbe mai aspettata che la direttrice dell'ospedale potesse essere l'amante del marito.

Altun scopre che Demir aveva una tresca con Umit

Zuleyha preferirà non dare soddisfazione a Mujgan informandola che era già al corrente di tutto e di aver già perdonato il tradimento di Demir. Altun comunque entrerà in crisi quando Mujgan le consegnerà una foto compromettente del marito in compagnia di Umit. In questo modo Zuleyha avrà la conferma che non le ha detto una bugia.

Una volta rimasta da sola capirà che Umit ha incolpato Demir di averla buttata giù dalle scale solo per vendicarsi della sua decisione di mettere fine alla loro tresca.

Zuleyha fugge insieme a Adnan e Leyla

Zuleyha deciderà di fuggire insieme ad Adnan e Leyla a Cipro. Venderà le sue azioni dell'azienda Yaman per racimolare una certa liquidità di denaro e chiederà a Gulten di aiutarla a preparare le valigia.

Zuleyha, ovviamente, organizzerà un piano di fuga all'oscuro di Demir, che avrà una reazione furiosa quando scoprirà che vuole rifarsi un futuro lontano da Cukurova insieme ai suoi due bambini. Demir proverà a raggiungerla per chiederle di tornare a casa, riuscirà nel suo intento?