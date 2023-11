L'attesa dei fan del Grande Fratello sta per finire: questo mercoledì 15 novembre Perla Vatiero entrerà nella casa. Sia l'esperto di tv e gossip Alessandro Rosica che le anticipazioni della puntata di questa sera fanno sapere che la ragazza debutterà come concorrente del reality-show dopo essere risultata negativa al tampone per il Covid: tra poche ore ci sarà l'incontro con Mirko e la reazione di quest'ultimo alla notizia che dovrà convivere con la ex fidanzata.

Anticipazioni della puntata del 15 novembre

L'ingresso di Perla nella casa è vicinissimo: dopo aver dovuto far fronte alla positività al Covid della ragazza, questa sera gli addetti ai lavori potranno accoglierla ufficialmente nel cast del Gf.

Alessandro Rosica è stato tra i primi ad anticipare l'imminente debutto della giovane Vatiero nel reality-show con il seguente messaggio social: "Tampone negativo. Perla è una nuova concorrente del Grande Fratello ed entrerà in gioco il 15/11".

L'esperto di gossip si è esposto a pochi minuti di distanza dai siti d'informazione che hanno riportato gli spoiler della puntata di questo mercoledì, la prima in onda il mercoledì sera dopo il cambio di programmazione che la rete ha voluto per il format condotto da Alfonso Signorini.

Attesa per la reazione di Brunetti

Tra poche ore Mirko si ritroverà faccia a faccia con Perla: sono passati meno di due giorni dall'emozionante confronto che i due ex di Temptation Island hanno avuto in diretta e ora stanno per rivedersi di persona dopo mesi.

Questo è sicuramente uno degli argomenti portanti della puntata del GF in onda il 15 novembre, tant'è che le anticipazioni si basano sulla reazione che Brunetti avrà quando scoprirà che la sua ex fidanzata è una nuova concorrente e d'ora in poi vivrà sotto il suo stesso tetto.

Di recente il giovane ha parlato spesso della relazione che ha avuto con Vatiero e si è detto stupito di averla trovata così matura a circa quattro mesi dalla loro rottura.

"Lei è vita. Ho sognato che entrava qui e parlavamo di noi", ha confidato il giovane ad alcuni inquilini, inconsapevole del fatto che Perla sta davvero per debuttare nel cast del Grande Fratello.

L'incontro fra Mirko e Perla si avvicina

La "reunion" tra Mirko e Perla è uno dei momenti più attesi dai fan del GF: in tanti non vedono l'ora di assistere all'incontro tra i due e a quello che accadrà tra loro nei prossimi giorni, quando condivideranno gli spazi e le giornate sotto le telecamere.

Nel corso della puntata di mercoledì 15 novembre, però, si parlerà anche: degli scontri che Massimiliano e Fiordaliso hanno avuto nella casa, della poca simpatica che continua a esserci tra Anita e Beatrice anche dopo la fine della storia tra Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

Al televoto, infine, ci sono Rosy, Varrese, Grecia, Anita, Beatrice e Ciro: chi riceverà il maggior numero di preferenze sarà immune e non parteciperà alla nomination eliminatoria della prossima settimana.