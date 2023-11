Le anticipazioni della terza stagione di Terra Amara annunciano che Zuleyha rapirà Fikret: vorrà parlargli faccia a faccia perché secondo lei sa per quale motivo Umit abbia accusato Demir di averla buttata giù dalle scale. Questa accusa costerà cara a Demir, visto che finirà in carcere. Zuleyha farà di tutto per liberarlo anche affrontare Fikret, ma durante il confronto lui le rivelerà qualcosa di scottante: suo marito la tradisce con Umit. Zuleyha non crederà alle sue parole e penserà che Fikret voglia solo distruggere la sua famiglia.

Demir in prigione con l'accusa di tentato omicidio, Zuleyha disperata

Le prossime puntate di Terra amara vedono un aspro faccia a faccia tra Zuleyha e Fikret. Tutto avrà inizio quando Demir finirà in prigione con l'accusa del tentato omicidio nei confronti di Umit. Zuleyha farà di tutto per dimostrare l'innocenza del marito, e con l'aiuto di Sadi e dei suoi uomini rapirà Fikret. Quest'ultimo sarà sorpreso quando si ritroverà legato a una sedia in un garage e vedrà Zuleyha. La donna lo affronterà faccia a faccia dicendogli di essere disposta a tutto pur di far uscire Demir di prigione. Zuleyha chiederà a Fikret perché sia ancora furioso con Demir nonostante avesse promesso di seppellire l'ascia di guerra, ma le confermerà la sua intenzione di proseguire con la sua vendetta.

Duro faccia a faccia tra Fikret e Zuleyha

Parlando con Zuleyha, Fikret chiarirà che anche Demir ha fatto la sua parte nella loro "guerra", visto che non l'ha mai perdonato. La donna continuerà a difendere il marito e ribadirà che si trova in prigione pur essendo innocente. Fikret preciserà di non aver spinto Umit e chiederà a Zuleyha se sia a conoscenza del motivo che ha portato Demir a recarsi a casa della dottoressa.

La donna spiegherà che il marito era da Umit per chiederle in quali rapporti fosse con Fikret in Germania, ma Fikret la contraddirà.

Zuleyha non crede alle accuse di Fikret: è convinta che voglia solo infamare Demir

Fikret non si farà nessun problema a dire a Zuleyha che Demir la tradisce con Umit ed è per questo che si trovava a casa sua.

La donna sarà furiosa e non crederà alle parole di Fikret, certa che sia solo un altro suo modo per infangare il nome del marito, per questo arriverà a puntargli una pistola contro. Il nipote di Fekeli continuerà a raccontare a Zuleyha dei particolari per convincerla della relazione extraconiugale di Yaman e Umit, e lei si innervosirà ancora di più. "Smettila di diffamare Demir o ti sparo", urlerà, a quel punto Fikret riuscirà a liberarsi dalla sedia e a rubare l'arma a Zuleyha. Dopo averla spinta fuggirà, lasciandola per terra priva di sensi.