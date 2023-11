Durante il pomeriggio di ieri alcune persone si sono recate all'esterno della casa di Cinecittà e hanno iniziato ad urlare per catturare l'attenzione di Mirko Brunetti e Perla Vatiero: i due ex fidanzati sono stati messi al corrente dell'ingresso al Grande Fratello di Greta Rossetti. Mentre Brunetti è rimasto in silenzio, Vatiero ha sbuffato e si è augurata che si tratti di una bufala.

Il messaggio dall'esterno

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si stavano rilassando in giardino quando nel pomeriggio di martedì 28 novembre alcune urla provenienti dall'esterno hanno catturato la loro attenzione.

Scendendo nel dettaglio, alcune persone si sono dirette fuori dalla casa di Cinecittà e hanno affermato: "Sabato entra Greta".

Brunetti ha preferito il silenzio, mentre la sua ex fidanzata prima ha sbuffato poi ha sbottato: "Che p... se è vero". Successivamente la regia ha alzato il volume della musica poiché ai concorrenti non è consentito ricevere notizie che provengono dall'esterno del programma.

“Perla entra greta”

L’HANNO SENTITO

#perletti https://t.co/3xtGwpha1G — la grinch di amici (@lagrinchopposta) November 28, 2023

L'antefatto

In occasione della 22^ puntata del GF, Greta Rossetti è arrivata nello studio di Cinecittà per avere un confronto con Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Durante il confronto con quest'ultimo, Rossetti ha detto di esserci rimasta male per alcuni suoi atteggiamenti all'interno del programma.

Di conseguenza ha deciso di lasciarlo in diretta: "Non sei l'uomo che voglio nella mia vita". Sebbene Mirko Brunetti abbia cercato di spiegare alcuni suoi comportamenti, la modella non ne ha voluto sapere.

Successivamente Alfonso Signorini ha chiesto a Greta Rossetti se avesse voglia di diventare una concorrente. Dopo essersi presa qualche minuto per pensarci, la modella ha accettato la proposta.

Dunque nella puntata di sabato 2 dicembre effettuerà l'ingresso nella casa di Cinecittà.

Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti: lo strano triangolo

Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno partecipato a Temptation Island, ma al falò di confronto hanno deciso di uscire separatamente. Poco dopo Brunetti ha deciso di intraprendere una frequentazione con la sua tentatrice Greta Rossetti, mentre Vatiero ha frequentato Igor Zeetti.

Da quando Perla Vatiero è entrata al GF, Mirko Brunetti ha iniziato a mettere in dubbio la relazione con Rossetti e giorno dopo giorno ha ritrovato la complicità con la sua ex. I "Perletti" (nome utilizzato dai fan di Mirko e Perla) trascorrono parte delle loro giornate insieme, parlando dei problemi che li hanno portati a interrompere la loro relazione: Vatiero non ha nascosto che il suo ex non le è indifferente, mentre Brunetti ha ammesso che tra lui e Perla mancava solo la fede nuziale vista l'intensità del loro rapporto.