Roberta si ritroverà a prendere in mano le redini del suo rapporto con Alessandro, dopo che i due avevano deciso di tornare a frequentarsi: lo raccontano le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne.

La dama napoletana, infatti, non gradirà alcuni atteggiamenti e modi di fare dell'ex fidanzato di Ida e a quel punto deciderà di troncare il loro rapporto.

Barbara, invece, intraprenderà una nuova conoscenza con un cavaliere proveniente dalla Sardegna che riuscirà a catalizzare la sua attenzione in studio.

Roberta e Alessandro ci riprovano

Per Roberta e Alessandro sarà il momento di riprendere in mano le redini della loro frequentazione, dopo che nelle passata stagioni del programma il cavaliere decise di troncare con la dama napoletana per concentrarsi sul suo rapporto con Ida Platano.

La relazione tra i due, però, è definitivamente naufragata e adesso Alessandro si rimetterà in gioco per cercare la sua anima gemella.

Il feeling con Roberta non passerà inosservato, al punto che i due decideranno di riprendere in mano le redini del loro rapporto e si diranno pronti ad uscire insieme dallo studio per passare la serata assieme. Durante l'ultima registrazione avranno modo di raccontare cosa è successo e verrà fuori che si sono scambiati anche una serie di baci.

Roberta decide di chiudere già con Alessandro Vicinanza nelle nuove puntate del talk show

Insomma, la fiamma della passione sarebbe tornata ad ardere e tutto sembrerà procedere per il verso giusto fin quando non verrà fuori che Alessandro non vuole concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sua frequentazione con Roberta.

Per il cavaliere napoletano, secondo quanto riportato da Maria De Filippi, ci sarebbe già una dama che avrebbe saputo attirare la sua attenzione.

In studio, però, Alessandro preferirà non fare il nome della dama e a quel punto scatenerà la furia di Roberta Di Padua. La dama del trono over deciderà di troncare la loro frequentazione, infastidita dal desiderio di Alessandro di provare comunque a conoscere nuove dame.

Barbara inizia una nuova conoscenza nello studio di U&D

Spazio anche alle vicende di Barbara Di Santi: le anticipazioni del talk show rivelano che la dama si ritroverà al centro dello studio perché protagonista di una nuova frequentazione con un cavaliere sardo.

I due hanno avuto modo di uscire insieme e hanno ammesso di essere stati molto bene, ma al primo appuntamento non ci sono stati baci e momenti di passione.

Silvio, invece, comunicherà la sua volontà di chiudere con Sabrina e mettere così una pietra sopra al loro rapporto.