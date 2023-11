Durante la 19^ puntata del Grande Fratello, c'è stato un botta e risposta tra Massimiliano Varrese e Fiordaliso. Il primo ha accusato la coinquilina di essere falsa, mentre la seconda ha detto di essere stanca delle continue sceneggiate da parte di Varrese solamente per avere dei blocchi durante la diretta. Massimiliano si è irritato in seguito a una clip in cui la maggior parte dei concorrenti lo criticava.

Lo sfogo di Varrese

Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip in cui alcuni concorrenti hanno criticato duramente Massimiliano Varrese.

Durante un fuori onda, il destinatario delle critiche ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino: "Con te, ma anche con te e con te, ah non ce l’hai con me? Va benissimo, allora basta. Evitami". L'attore ha insinuato che i suoi compagni d'avventura le abbiano voltato le spalle di punto in bianco e senza una valida motivazione. Successivamente Varrese si è scontrato anche con Fiordaliso: "Ma chi ti parla e chi ti vuole vedere o sentire. Non guardarmi manco te. Cosa alzi la voce, hai la coda di paglia".

Nel momento in cui Fiordaliso ha invitato il coinquilino a non rivolgerle più la parola perché stufa dei suoi teatrini, Massimiliano ha perso le staffe: "Sei falsa come un soldo bucato".

Il commento degli altri concorrenti

Tutto è iniziato perché la scorsa settimana durante l'ora di pranzo Massimiliano Varrese ha iniziato a criticare Letizia Petris, Rosy Chin, Angelica Baraldi, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi. Nella precedente puntata del reality show, l'attore aveva avuto modo di chiarire ma ieri ha visto una nuova clip in cui ha ricevuto altre critiche.

Fiordaliso ha sostenuto che Varrese abbia inventato dei litigi per far parlare di lui in puntata, ma il diretto interessato ha respinto le accuse al mittente. Secondo Letizia Petris, Massimiliano avrebbe attaccato tutti in modo brusco. Anita Olivieri invece ha rivelato di esserci rimasta male per quanto accaduto con Varrese: "Sono basita".

Cosa pensano gli utenti del web

Sui social la discussione fra Massimiliano Varrese e la maggior parte dei suoi compagni d'avventura non è passata inosservata. Un utente ha fatto notare che nelle precedenti settimane, Varrese aveva messo l'intera casa contro Beatrice Luzzi.

Un altro ha detto di pensarla come Fiordaliso: "Varrese è imbarazzante, inventa discussioni senza un valido motivo". Un altro fan con sarcasmo ha commentato: "Bravo Max, ora che hai ricevuto il blocco torna al tuo posto". Tuttavia c'è anche chi ha preso le difese di Varrese, sostenendo che i concorrenti più giovani spesso si coalizzano contro un solo concorrente.