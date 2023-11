Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 mercoledì 15 e giovedì 16 novembre, Tancredi perderà il controllo vedendo Vittorio e sua moglie Matilde insieme. Intanto Maria considererà seriamente un trasferimento in Australia con il suo fidanzato, mentre Mancino si avvicinerà alla signorina Puglisi chiedendole di portare i suoi saluti a Matteo e ciò apparirà al giovane come una velata minaccia. Ben presto lo stesso Portelli deciderà di lasciare il Paradiso, ma Marcello lo convincerà a restare. Intanto al Circolo si avvicinerà l'elezione tra Flora e Fiorenza.

Maria prende in considerazione di trasferirsi in Australia

Maria sembrerà finalmente pronta a prendere in considerazione la possibilità trasferirsi in Australia con il suo fidanzato. Nel contempo Renato Mancino si avvicinerà alla signorina Puglisi chiedendole di portare i propri saluti a Matteo e ciò apparirà al giovane come un velata avvertimento. A questo punto Portelli, pervaso da una crescente preoccupazione, deciderà di condividere apertamente con Marcello l'intera verità: deve dei soldi all'usuraio che sta minando la sua vita.

Intanto Alfredo casualmente incontrerà Leonardo presso la Caffetteria e quest'ultimo Crespi scoprirà che Irene ricopre un ruolo molto importante all'interno del Paradiso delle Signore, ossia quello di capo commessa.

Tancredi osserva Vittorio e Matilde in sintonia

Durante un evento organizzato al Circolo, Tancredi vedrà Vittorio e Matilde in una certa sintonia e ciò scatenerà una reazione incontrollata da parte sua. Dopo una sfuriata contro il direttore Conti, Tancredi cercherà un confronto diretto con Matilde, la quale, a sua volta, si prodigherà in scuse sincere nei confronti di Vittorio per il comportamento impetuoso del marito.

Intanto Matteo deciderà di abbandonare il Paradiso, redigendo un documento di dimissioni. Tuttavia Marcello implorerà suo fratello di rimanere e di affrontare le sfide incombenti insieme.

Vito trova un occasione per restare a Milano con Maria

Al Circolo intanto l'attenzione di tutti si concentrerà sull'imminente elezione della nuova Presidentessa, con la difficile scelta che i vari soci dovranno fare tra Flora e Fiorenza.

Nel frattempo Vito, venendo a conoscenza delle difficoltà affrontate dalla Tessuti Colombo, valuterà la possibilità di acquistare l'azienda: tale idea audace, se messa in atto, potrebbe rappresentare una significativa occasione per restare a Milano insieme alla sua fidanzata.