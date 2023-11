Ieri, al Grande Fratello c'è stato un botta e risposta tra Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Nel dettaglio, l'attore ha punzecchiato la coinquilina sul fatto che non lasci abbastanza spazio agli altri di stare in cucina e preparare le pietanze. Tale critica non è stata digerita dalla chef italo-cinese tanto che ha ricordato che se non fosse per lei nessuno avrebbe cucinato in 60 giorni di programma.

Il botta e risposta

Poco prima di pranzare, Massimiliano Varrese ha lanciato qualche frecciatina a Rosy Chin per via dell'assidua presenza dietro i fornelli: "Lei pensa di essere la regina della cucina".

Tale insinuazione non è passata inosservata alla destinataria, tanto che prontamente replicato: "E tu il re delle sentenze". Successivamente la chef italo-cinese ha invitato il coinquilino a cucinare visto che non lo ha mai visto dietro i fornelli e lamentarsi meno delle pietanze preparate. Inoltre ha fatto notare che se non fosse stato per lei, in questi 60 giorni di programma nessuno si è mai offerto di cucinare per gli altri.

A quel punto Varrese ha rimproverato la coinquilina di avere mandato via Vittorio Menozzi malamente dalla cucina solamente perché non era abile a fare gli gnocchi. In disaccordo Rosy ha nuovamente replicato stizzita e ha chiesto se stesse scherzando o dicendo davvero.

Lo sfogo di Rosy Chin con Fiordaliso

In un secondo momento Rosy Chin si è confidato con Fiordaliso. Nel dettaglio, la concorrente ha spiegato di essersi offesa perché Massimiliano l'ha invitata a farsi da parte in cucina visto che cucina meglio Beatrice Luzzi.

Spiazzata per quanto udito, Fiordaliso si è detta incredula. Poi ha rivelato di non voler esprimere un parere su quanto accaduto per evitare di essere messa in mezzo a discussioni che non la riguardano.

Delusa Chin ha riferito di essere pronta a farsi da parte se questo è il volere degli altri concorrenti.

FATE ANDARE IN CUCINA BEA E TOGLIETE LA CHEF CINESE



Magari Rosy magari!#GrandeFratello pic.twitter.com/yuNagHsD1g — ѕ.🌹/ 𝚕𝚊 𝚖𝚎𝚝𝚊 𝚗𝚘𝚗 𝚎' 𝚞𝚗 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚘🫀 (@__sonosara) November 7, 2023

Massimiliano Varrese contro tutti

Nella giornata di ieri, Massimiliano Varrese ha punzecchiato un po' tutti i concorrenti più giovani.

In mattinata è stato protagonista di un battibecco con Angelica Baraldi, in cui ha chiesto alla coinquilina di "abbassare la cresta". Lo screzio tra i due non è passato inosservato, visto che hanno sempre avuto un ottimo rapporto.

Ma non è tutto, perché Massimiliano ha criticato anche Giuseppe Garibaldi sostenendo che si sia avvicinato a Beatrice Luzzi solo ed esclusivamente per strategia. Secondo lui, il 30enne non sarebbe mai stato interessato alla coinquilina. Infine lo ha accusato di parlare male alle sue spalle con gli altri concorrenti della casa. Ovviamente Garibaldi ha negato e ha detto di essere amato dai telespettatori anche senza la vicinanza di Beatrice.