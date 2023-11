Gran parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 7 novembre è stata dedicata al chiarimento che Elena e Maurizio hanno avuto sul bacio che lui ha ricevuto da Barbara durante la sfilata. Quando la dama è entrata in studio Tina l'ha subito punzecchiata e la risposta di Elena ha dato via a un faccia a faccia e la regia ha preferito cambiare inquadratura, concentrandosi sul volto del cavaliere Laudicino.

Tensione alle stelle Tina-Elena

Tina Cipollari l'ha criticata ed Elena si è spazientita urlandole contro "Hai rotto, basta": questo è il riassunto di ciò che è accaduto all'inizio della puntata di U&D di martedì 7 settembre.

La dama è entrata agli Elios molto nervosa e poi i commenti che l'opinionista ha fatto sulla sua frequentazione con Maurizio l'hanno fatta agitare ancora di più. Quando Di Brino l'ha invitata a riaccomodarsi al suo posto con un tono piccato, Tina ha risposto: "Ma chi ti credi di essere? Con me non fai così, hai capito?".

Tina non è riuscita a frenarsi di fronte all'atteggiamento provocatorio di Elena, anzi le è andata incontro e si è messa faccia a faccia con lei.

Maria De Filippi ha cercato di richiamare entrambe all'ordine, ma la lite è proseguita per qualche altro secondo senza i telespettatori potessero vederla.

La scelta della regia

Mentre Tina ed Elena erano "faccia a faccia" al centro dello studio, le telecamere hanno indugiato sul volto perplesso di Maurizio: la regia di U&D ha scelto sostanzialmente di censurare le immagini (ma non l'audio) della lite che ha rischiato di trasformarsi in uno scontro fisico.

Il cambio di inquadratura è servito per evitare che i telespettatori vedessero l'opinionista e la dama urlarsi contro, una scelta ben precisa per far sì che a casa non arrivasse un messaggio sbagliato.

Le frecciatine di Cipollari a Di Brino sono continuate anche successivamente, soprattutto quando la donna si è messa a piangere quando ha saputo che Laudicino aveva chiesto alla redazione di richiamare una donna che era scesa per lui tempo fa e che aveva mandato a casa ingiustamente.

"Questa è una sceneggiata che ti sei preparata, l'hai studiata a casa. Non ti viene dal cuore", ha commentato la vamp mentre Maria cercava di capire perché Elena era in lacrime.

Le anticipazioni sulla 'coppia' di U&D

Quella che è andata in onda il 7 novembre è stata la penultima puntata di U&D alla quale hanno partecipato Elena e Maurizio.

Le anticipazioni delle registrazioni che si sono svolte una settimana fa, infatti, fanno sapere che la dama ha deciso di lasciare il programma per le troppe critiche che riceve da quando è arrivata, soprattutto da parte degli opinionisti.

Di Brino ha scelto di abbandonare il Trono Over mentre le riprese erano ancora in corso e Laudicino l'ha seguita: il cavaliere ha raggiunto la donna dietro le quinte e poi è andato via con lei in macchina.

Maria De Filippi ha informato il pubblico dell'uscita di scena della "coppia", un addio che è stato confermato anche dagli spoiler delle registrazioni che ci sono state il 5, il 6 e il 7 novembre: i due infatti non erano in studio e nessuno ha parlato di loro.